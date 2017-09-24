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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۶

هفته ششم سری آ؛

پیروزی دیر هنگام اینتر مقابل جنوا/ لاتزیو به جمع مدعیان پیوست

پیروزی دیر هنگام اینتر مقابل جنوا/ لاتزیو به جمع مدعیان پیوست

تیم فوتبال اینتر میلان در هفته ششم سری آ برابر جنوا به سختی پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر میلان روز یکشنبه در ادامه هفته ششم رقابتهای سری آ ایتالیا میزبان جنوا بود که در پایان برابر این تیم یک بر صفر پیروز شد.

دانیلو دی آمبروزیو در دقیقه ۸۸ برای اینتر گلزنی کرد. دو بازیکن از جنوا در دقایق ۹۱ و ۹۳ اخراج شدند. تیم اینتر با ۱۶ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت.

تیم لاتزیو نیز با درخشش دوباره چیرو ایموبیله در زمین هلاس ورونا ۳ بر صفر پیروز شد. ایموبیله دو بار گلزنی کرد. ماروسیچ دیگر گلزن لاتزیو بود. لاتزیو با این برد ۱۳ امتیازی شد و به جمع بالانشینان جدول پیوست.

نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به این شرح است:

* کالیاری صفر - کیه وو ۲
* کروتونه ۲ - بنوتو صفر
* هلاس ورونا صفر - لاتزیو ۳
* اینتر میلان یک - جنوا صفر

کد مطلب 4094740

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