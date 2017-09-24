تولید پهپاد برای اکتشاف در عمق ۱۵۰ متری دریاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچربیت، پهپاد Blueye Pioneer می تواند از طریق یک سیم تصاویر تهیه شده را به جهان خارج ارسال کند تا این تصاویر بر روی تبلت قابل مشاهده باشند. طول این سیم ۲۵۰ متر است.

ویدئوهای یادشده از کیفیت کافی برخوردار هستند و می توانند هدایت مناسب پهپاد را امکان پذیر کنند. دسته کنترل این پهپاد زیرآبی در واقع یک دسته کنترل بازی های ویدئویی ایکس باکس است.

سرعت حرکت این پهپاد ۲.۵ متر در ثانیه یا ۵ گره دریایی است که باعث می شود بتواند همپای ماهی ها و برخی جانداران دریایی حرکت کرده و تصاویری زیبا تهیه کند.

دوربین این پهپاد یک دوربین ویدئویی فوق دقیق دارای زاویه دید بیش از حدمعمول است و می تواند به خوبی در نور کم فعالیت کند. باتری پهپاد یاد شده علاوه بر تامین انرژی وظیفه تثبیت و حفظ تعادل پهپاد را هم بر عهده دارد.

قیمت محصول یادشده ۳۵۰۰ دلار است و عرضه آن در نیمه اول سال ۲۰۱۸ رخ می دهد. پهپادهای حرفه ای مشابه مورد استفاده فیلم سازان و نیروهای نظامی بیش از ۲۰ هزار دلار قیمت دارد.