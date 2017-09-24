تست موشک خرمشهر، پاسخی به بدعهدی های غرب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: نطق بیادبانه و فارغ از آداب دیپلماتیک ترامپ در سازمان ملل باعث شرمساری ملت و نخبگان آمریکاست. آن ها گرفتار رئیسجمهوری هستند که جز بی آبرویی نصیبی برای آن ها نخواهد داشت و باید برای آن چاره اندیشی کنند.
وی افزود: تنها کشوری که از این نطق ابلهانه استقبال کرد رژیم صهیونیستی شریک جرم آمریکا در منطقه بود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: در هیچ دورهای از ادوار مجمع عمومی سازمان ملل هیچ رهبر کشوری از تریبون سازمان ملل رسما یک ملت را تهدید به نابودی نکرده است. ترامپ در نطق خود تصریح کرد کره شمالی را بطور کامل نابود خواهد کرد.
وی با اشاره به بدعهدی آمریکا و تصریح این موضع در سخنان ترامپ گفت: آمریکاییها پیشنهاد مذاکره جدید میکنند اما چه تضمینی دارد که نتایج مذاکره جدید مشمول بدعهدی و نقض عهد نشود؟
حبیبی خاطرنشان کرد: با مواضع ترامپ امضای آمریکا پای هیچ سند بینالمللی دیگر اعتبار ندارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل و مصاحبه با رسانهها و نیز مصاحبههای وزیر خارجه در نیویورک اظهار کرد: ما مواضع فعلی رئیسجمهور و وزیر خارجه را در برابر بدعهدی آمریکا مثبت ارزیابی میکنیم.
وی افزود: اینکه رئیسجمهور به این نتیجه برسد مذاکره با آمریکا اتلاف وقت است و وزیر خارجه محترم هم بگوید مذاکره با آمریکا بی فایده است دستاورد بزرگ سفر اخیر به نیویورک محسوب میشود.
حبیبی با اشاره به سخنان حکیمانه رهبری در دیدار با خبرگان تاکید کرد: اینکه رهبری اشاره فرمودند؛ «باید در مذاکره دقت لازم در خصوص نقض برجام انجام میگرفت تا اینگونه نشود که طرف هر غلطی خواست بکند نقض برجام نباشد؟ حرف دقیقی است در گفتگوهای برجام به دلیل شتابزدگی و نیز اعتماد به طرف مقابل و سودمند بودن مذاکرات دقتهای حقوقی ودیپلماتیک به عمل نیامد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: آمریکاییها بی بهانه و با بهانه برجام را نقض میکنند بی آنکه ما رسما بتوانیم در اجلاس وزرای خارجه اعتراض به نقض برجام کنیم.
حبیبی خاطرنشان کرد: آمریکا در برجام نقش پلیس خوب را ایفا میکرد و اروپا به ویژه فرانسه نقش پلیس بد را بازی میکردند، اما امروز کار بر عکس شده است یعنی اتحادیه اروپا نقش پلیس خوب و آمریکا نقش پلیس بد را بازی میکنند، اما ما نباید اجازه دهیم غرب ما را در مسئله برجام بازی دهد. پاسخهای ما باید قاطع و عملی باشد.
وی با اشاره به رونمایی از موشک بالستیک دوربُرد خرمشهر در مراسم رژه نیروهای مسلح گفت: تست موشک بالستیک دوربرد خرمشهر و رونمایی آن در رژه نیروهای مسلح پاسخ عملی به بدعهدیهای غرب بود. ما در اعلام این پاسخها باید قاطع باشیم و هیچ ابایی از هیچ تهدیدی نداشته باشیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: شرایط کشور و آرایش دشمن در برابر ایران و منطقه به گونهای است که باید دولت انقلابی عمل کند و بداند ملت پشتیبان اوست.
حبیبی گفت: اینکه موگرینی بگوید همه اعضای ۱+۵ به برجام پایبند هستند امیدواریم در عمل اثبات شود. وزرای ۱+۵ اعضای شورای امنیت و نیز آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید مسئولیت نقض برجام را بپذیرند و آن را اعلام کنند. برجام یک تعهد دوطرفه است. اینکه هیچ سخنی از تعهد آمریکا به میان نیامد و مرتب گفته شود ایران به تعهدات خود عمل کرده است چیزی را حل نمیکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را مسئول اصلی وقوع احتمالی یک جنگ هستهای دانست و خاطرنشان کرد: وقتی ترامپ هم مردم کره شمالی را به نابودی تهدید میکند، باید بداند طرف او دستش روی ماشه بمب هستهای و نیتروژنی است. چه کره شمالی آغازگر جنگ باشد چه آمریکا.
حبیبی ادامه داد: فرقی در وقوع یک کشتار وسیع و فاجعه جهانی نمیکند. ضمن اینکه مسئول مستقیم این کشتار و فاجعه در هر صورت آمریکاست. آمریکا و رژیم صهیونیستی صلح جهانی را تهدید میکنند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به خبر خوش سردار سلیمانی که گفت تا ۲ ماه دیگر شکست داعش را جشن میگیریم، گفت: ما هفته دفاع مقدس را در حالی گرامی میداریم که رزمندگان اسلام کیلومترها دور از مرزهای ما دشمن را سر جای خود نشاندند و امنیت و اقتدار ملی ایرانیان را در منطقه تحکیم بخشیدند.
حبیبی گفت: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی با مرگ داعش میخواهند توطئه جدیدی را با همهپرسی در کردستان کلید بزنند. ما و همسایگان باید هوشیار باشیم و همه بدانند استقلال و تمامیت ارزی چهار کشور اسلامی با این توطئه در معرض تهدید میشود.
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