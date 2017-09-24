به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قزلی مدیرعامل این بنیاد که پیش از این دبیر اجرایی و عهده‌دار برگزاری ۳ دوره گذشته جایزه ادبی جلال آل احمد، جشنواره بین‌المللی شعر فجر و نیز جایزه ادبی پروین اعتصامی شده بود؛ بار دیگر از سوی دکتر سید عباس صالحی به عنوان دبیر اجرایی دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد منصوب شد. در متن این حکم آمده است:

برادر گرامی، جناب آقای مهدی قزلی

نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های فرهنگی، به‌ویژه در حوزه شعر و ادب به موجب این حکم به عنوان «دبیر اجرایی دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، و تعامل بیشتر با اساتید و نویسندگان ارجمند و محترم هیئت علمی، هم‌چون ادوار گذشته در برگزاری شایسته‌تر این رویداد بزرگ موفق و موید باشید.

بر پایه این گزارش به زودی اعضای هیات علمی دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد که به تازگی از سوی سرپرست معاونت امور فرهنگی پیشنهاد شده‌اند نیز تعیین شده و حکم انتصاب خود را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.

یادآوری می شود از سال ۱۳۹۳ و در پی تصمیم کارگروه ویژه جشنواره­های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری جایزه ادبی جلال­ آل ­احمد، جشنواره بین ­المللی شعر فجر و جایزه ادبی پروین اعتصامی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان واگذار شده بود.