به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره نقش زنان در دفاع مقدس اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس دو و نیم میلیون نفر در جبهه‌ها حضور داشتند که از این تعداد بیش از ۵۰۰ هزار نفرشان متاهل بودند و این در حالی بود که جبهه‌های ما عمق داشتند و این عمق در خانواده‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس و غیره بود یعنی بدون حمایت خانواده‌ها این جنگ به پیروزی نمی‌رسید.

دستیار و مشاور فرماندهی معظم کل قوا افزود: هم اکنون نیز برای رسیدن به وضعیت مطلوب حضور زنان در صحنه‌های مختلف مانند اقتصاد مقاومتی و جوابگویی به مطالب غیرحقیقی که رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران به زبان آورده و نیز برای حمایت از همبستگی ملی جهت عبور از شرایط فعلی، ترویج استفاده صحیح از فضای مجازی که در حال تبدیل شدن به مشکلی برای خانواده‌ها است، حضور و نقش زنان تاثیر گذار است.

وی با اشاره به سخنرانی اخیر ترامپ در سازمان ملل، ادامه داد: متن کامل سخنرانی انگلیسی و فارسی سخنرانی ترامپ در سازمان ملل که علیه ایران بود را مطالعه کردم؛ واقعا سخنان غیرمنطقی، غیر حقوقی، غیر عقلانی و غیر اخلاقی بود؛ وی در مجمع عمومی سازمان ملل که مجمعی برای ثبات و صلح جهانی است، سخن از نابودی کره و بیان دروغ‌های بزرگی مثل حمایت ایران از تروریست‌ها می‌زند.

سرلشکر صفوی تصریح کرد: این در حالی است ریشه تروریست در عراق و سوریه را ایران خشکاند در صورتی که بنابر اذعان هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا، این آمریکایی‌ها بودند که داعش را بوجود آوردند و حتی «رایس» سخنگوی سابق کاخ سفید نیز زمانی که به «درد زایمان خاورمیانه» اشاره کرد، معلوم بود آنها برای این منطقه برنامه‌ریزی کردند؛ اما در نهایت دیدیم که این بچه آمریکایی «سقط» شد و خاورمیانه بزرگ مدنظرشان شکل نگرفت و «رایس» هم سرنگون شد.

دستیار و مشاور فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: تصورم این است که ۳۵۰ میلیون جمعیت آمریکا از جمله روشنفکران و اندیشمندان آمریکایی که سخنان رئیس جمهور این کشور را شنیدند، شرمنده شدند، چون به نظرم وی از نظر روانی و عقلی و سیاسی مشکل دارد و از چهره ای نامتعادل و نا آرام برخوردار است.

سرلشکر صفوی اضافه کرد: پس مفهوم این مطلب این است که مردم و اندیشمندان آمریکا چهره سال دوره ترامپ را تحمل نخواهند کرد، البته پیش از این رئیس جمهورهای قبلی آمریکا مثل اوباما چون حقوقدان بود به صراحت صحبت نمی‌کرد در صورتی که ترامپ حرف دلشان را علیه مردم مان زد و در این میان ملت ایران نیز عمق دشمنی و تفریط کاری‌های آمریکا رابه دلیل داشتن بلوغ سیاسی که دارد، متوجه می‌شوند.

وی تاکید کرد: ملت ایران حتی اگر آنها از فرهنگ و تمدن ایرانی اسم ببرند، این‌گونه فریب کاری‌های آنها را باور نمی‌کنند و به ماهیت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها پی‌برده‌اند چون از میان ۱۹۳ کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل تنها نتانیاهو بود که از سخنان ترامپ تقدیر کرد برای اینکه او حرف دل صهیونیست‌ها را زد.

دستیار و مشاور فرماندهی معظم کل قوا در خصوص رونمایی از موشک «خرمشهر» و همه‌پرسی استقلال کردستان عراق هم عنوان کرد: ایران به دنبال صلح و امنیت در منطقه است در حالی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی بعد از شکست داعش در سوریه و عراق دنبال ایجاد تنش جدیدی در منطقه هستند و این تنش هم ممکن است در شمال عراق یا منطقه دیگری باشد چون آنها این منطقه را رها نمی‌کنند.

سردار صفوی تاکید کرد: ما برای دفاع از خودمان باید در برابر دشمنان فرامنطقه‌ای همچون آمریکا مجهز شویم البته در جنگ پیش قدم نمی‌شویم؛ ولی در دفاع بسیار مستحکم و مقاوم خواهیم بود برای اینکه نمی‌خواهیم رنج سال‌های دفاع مقدس مجدد تکرار شود.

وی عنوان کرد: ما در صلح و امنیت پایدار نه‌تنها در خلیج فارس بلکه در سوریه و عراق بر خلاف آمریکایی‌ها پیش‌قدم هستیم. بنابر این باید گفت که داشتن قدرت دفاعی یک قدرت عاقلانه است چون همه کشورها به فکر دفاع از خود و منافع ملی خود هستند؛ لذا ایران هم با رهبری‌های حکیمانه رهبری به صورت مدبرانه و نیز انسجام ملی به دنبال دفاع از استقلال و منافع ملی و پیشرفت کشور است.

سردار صفوی همچنین گفت: این موشک‌ها را که ساخت آنها را ادامه خواهیم داد برای دفاع از کشور و منافع ملی است و این در همه کشورها نیز مرسوم است به عنوان مثال آمریکایی‌ها امسال ۷۰۰ میلیارد دلار هزینه جنگ کردند و حتی بنا به گفته ترامپ آنها در حال بازسازی ارتش کشورشان هستند پس همانگونه که آمریکایی‌ها ۷۰۰ میلیارد دلار برای جنگ هزینه می‌کنند ما هم در مقیاس خودمان بایستی برای دفاع آماده شویم.

وی همچنین در خصوص انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آتی هم عنوان کرد: در این بخش متاسفانه مقداری ضعیف عمل کردیم؛ لذا امیدواریم ان شاء الله دولت ماهواره‌ای بسازد و در اختیار صداوسیما بگذارد تا صداوسیما بتواند فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه و حتی سایر کشورها ترویج کند؛ در واقع اینکه صدای ما هنوز به دنیا نمی‌رسد، خیلی بد است.