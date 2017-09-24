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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

بازی های داخل سالن آسیا - عشق آباد

تیم ملی فوتسال ایران با غلبه بر افغانستان به فینال رسید

تیم ملی فوتسال ایران با غلبه بر افغانستان به فینال رسید

تیم ملی فوتسال ایران با غلبه بر تیم افغانستان به فینال بازی های داخل سالن آسیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز یکشنبه در مرحله نیمه نهایی بازی های داخل سالن آسیا به مصاف افغانستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۸ بر ۲  به سود ایران به اتمام رسید.

برای ایران  ابوالقاسم عروجی- احمد اسماعیل‌پور - حسین طیبی- سعید عباسی- مهدی جاوید (سه بار) و حمید احمدی گلزنی کردند.

ایران در نیمه اول ۶ گل زد ولی ضریب اشتباهات ملی پوشان در نیمه دوم بالا رفت و بازی فیزیکی بازیکنان افغانستان هم راه را برای گلزنی بیشتر ایران بست ولی در ۵ دقیقه پایانی مهدی جاوید دو گل دیگر برای ایران به ثمر رساند تا شاگردان سیدمحمد ناظم الشریعه با برتری ۸ بر ۲ این بازی را به پایان ببرند.

تیم ملی فوتسال ایران در دیدار فینال این رقابتها به مصاف برنده بازی ژاپن و ازبکستان خواهد رفت. مسابقات رده بندی و فینال روز سه شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 4096753

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