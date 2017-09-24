تیم ملی فوتسال ایران با غلبه بر افغانستان به فینال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز یکشنبه در مرحله نیمه نهایی بازی های داخل سالن آسیا به مصاف افغانستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۸ بر ۲ به سود ایران به اتمام رسید.

برای ایران ابوالقاسم عروجی- احمد اسماعیل‌پور - حسین طیبی- سعید عباسی- مهدی جاوید (سه بار) و حمید احمدی گلزنی کردند.

ایران در نیمه اول ۶ گل زد ولی ضریب اشتباهات ملی پوشان در نیمه دوم بالا رفت و بازی فیزیکی بازیکنان افغانستان هم راه را برای گلزنی بیشتر ایران بست ولی در ۵ دقیقه پایانی مهدی جاوید دو گل دیگر برای ایران به ثمر رساند تا شاگردان سیدمحمد ناظم الشریعه با برتری ۸ بر ۲ این بازی را به پایان ببرند.

تیم ملی فوتسال ایران در دیدار فینال این رقابتها به مصاف برنده بازی ژاپن و ازبکستان خواهد رفت. مسابقات رده بندی و فینال روز سه شنبه برگزار می شود.