شور حسینی محرم در متروی تهران/برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و به منظور ایجاد فضای حسینی و عاشورایی گذرگاه های فرهنگی متروی تهران با برنامه "لبیک یا حسین" حال و هوای محرم به خود گرفتند.

وی هدف از اجرای این برنامه ها را ارتقا سطح آگاهی و ترویج فرهنگ عاشورا در بین مسافران دانست و افزود: در طول ماه محرم و صفر کلیه ایستگاه های مترو با نصب کتیبه فضاسازی می شوند ضمن آنکه فضای سکوها و قطارهای مترو نیز متناسب با حال و هوای این ماه تغییر کرده اند.



برگزاری نمایشگاه های عکس و پوستر با موضوع ماه محرم و قیام عاشورا

محمد بنی حسن در ادامه از برگزاری نمایشگاه های عکس و پوستر با موضوع ماه محرم و قیام عاشورا در مترو خبر داد و گفت: برپایی این نمایشگاه ها فرصت مناسبی است تا مسافران شهر زیرزمینی برای لحظاتی نظاره گر تصاویری از مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در مناطق مختلف ایران و سایر نقاط جهان باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: نمایشگاه های عکس با عنوان های "مرثیه آفتاب"، "اربعین"، "سوگواره عاشورایی"، "عاشورا"، "شور حسینی"، "جلوه سوگ" و "طریق عشق" در طول ماه های محرم و صفر نگاه مسافران مترو را در ایستگاه های منتخب به تماشای تصاویری از هنرمندان عرصه هنر عکاسی دعوت می کند.

وی به اجرای برنامه های میدانی در ایستگاه های مترو اشاره و خاطر نشان کرد: اجرای سرود، نوحه سرایی و اجرای قطعاتی با موضوع حماسه حسینی از ۲تا ۶ مهر ماه در ایستگاه های منتخب توسط هنرمندان نوجوان میزبان انجام می شود.

بنی حسنادامه داد: گروه هنرمندان تئاتر با اجرای نمایش قیام عاشورا به مفاهیمی همچون ایثار، شهادت، ایستادگی در برابر ستم و مقابله با تهاجم فرهنگی خواهند پرداخت؛ این برنامه از ۲تا ۵ مهر ماه درایستگاه های منتخب اجرا می شود.