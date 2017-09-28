احکام مربوط به فناوری اطلاعات در برنامه ششم/ رشد ۹ درصدی اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سـومین برنامـه از چهـار برنامـه پـنج سـاله در نظـام برنامه ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی است.

دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم انداز سال ۱۴۰۴ به آن تأکیـد شـده است، بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. نگـاه مسـئولانه بـه احکام برنامه و تلاش برای تحقق آنها در زمان تعیین شـده مـی توانـد رسـالت این برنامـه توسعه ای و آنچـه در نظـر قانونگذار بوده است را تا حد قابل قبول تأمین کند.

با توجه به سابقه حضور طـولانی احکـام مـرتبط بـا فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های توسعه ای کشور، این فناوری نوین به عنوان مولفه ای کلیـدی در برنامه ریزی های توسعه کشور و پیشرفت کشور نقـش ایفـا کـرده اسـت.

از جملـه مـواردی کـه طـی سالهای اجرای برنامه های سوم تا پنجم توسعه، برنامه ریزی در مورد به کارگیری ایـن فنـاوری را تحـت تأثیر قرار داده است، رشد سریع تغییرات و قابلیتهای ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطـات در جهـان است. بنابراین همواره برنامه های ناظر به توسعه این فناوری، نیازمند همـاهنگی بـا آخـرین تغییـرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، پیشینه احکام مرتبط با فناوری اطلاعـات و ارتباطـات در برنامـه ششـم توسـعه را از منظر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با فـاوا و سـابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های گذشته، مورد بررسی قرار داده است.

بررسی ها نشان می دهد که بخش ۱۳ قانون برنامه ششم با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر مواد ۶۷ تا ۶۹ به طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. عـلاوه بـر ایـن ۳ مـاده کـه مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، حدود ۳۹ ماده دیگـر از ایـن قـانون بـا توسـعه فنـاوری اطلاعات و ارتباطات یا بکـارگیری دسـتاوردهای آن در ارتبـاط هسـتند . درمجموع می توان گفت که در برنامـه ششـم توسعه کشور، ۴۲ ماده مجزا مشتمل بر ۸۷ بند با مفادی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد.

براین اساس قانون برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی سالیانه را ۸ درصد برای کشور درنظر گرفته که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در متغیرهای اقتصادی، متوسط رشد سالیانه بهره وری کل عوامل تولید ۶.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری ۵۱.۸ درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال ۹.۵ درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده ۱۹.۴ درصد پیش بینی شده است.

در برنامه ششم توسعه، اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیک به دلیـل فـراهم آمدن بستر اینترنت طی سالهای گذشته توانسته اند این امکان را داشته باشند که بعضی از خـدمات را به صورت آنلاین -برخط - تعریف کنند. درهمین حال برخلاف برنامه پنجم توسعه، موارد متعددی وجود دارد که دسـتگاههـای مختلف برای فراهم کردن خدماتشان به صورت برخط، مکلف شده اند.

از این موارد می تـوان بـه اسـتقرار سامانه های نظارتی برخط، امکان پاسخگویی آنلاین بـه اسـتعلامات و دسترسـی بـرخط بـه بانـکهـای اطلاعاتی به وسیله دستگاههای مختلف، اشاره کرد.