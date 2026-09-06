به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد صبح یکشنبه با موضوع بررسی وضعیت مدارس و مراکز غیردولتی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن افزایش شهریه، سازوکار جدید تعیین نرخ، هزینههای اداره مدارس و کیفیت امکانات آموزشی مورد بحث قرار گرفت.
ماجرا از جایی جدیتر میشود که شهریه مدارس غیردولتی دیگر صرفاً حاصل پیشنهاد یک مؤسس یا تصمیم یک منطقه نیست، بلکه در فرآیندی سامانهای، مجموعهای از شاخصها و مستندات در تعیین رقم نهایی اثرگذار است؛ موضوعی که هم مسئولان آموزش و پرورش و هم فعالان مدارس غیردولتی درباره آن توضیح دادند.
کف شهریه بالا رفت؛ ارقام جدید روی میز
کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تشریح روند جدید تعیین شهریه گفت: در سالهای گذشته شهریه مدارس غیردولتی در قالب سامانه مشارکتها تعیین میشد که این فرآیند با ایراداتی از جمله خطاهای انسانی همراه بود.
سید پرهام مرتضوی افزود: از سال تحصیلی گذشته، سامانه تخصصی تعیین شهریه توسط سازمان آموزش و پرورش طراحی و به استانها ابلاغ شد و امسال نیز فرآیند متناسبسازی شهریه در سامانه جدید اجرا شده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی استان اظهار کرد: طی سالهای گذشته تلاش شده شهریه مدارس متناسب با وضعیت اقتصادی مردم تعیین شود و میانگین شهریه استان حتی از برخی مناطق ضعیف استانهای همجوار نیز پایینتر بوده است.
کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در شهرستان گچساران، میانگین شهریه مدارس ابتدایی در سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تومان بود، اما در سامانه جدید کف شهریه برای ابتدایی ۲۰ میلیون تومان، متوسطه اول ۲۲ میلیون تومان، متوسطه دوم ۲۵ میلیون تومان و هنرستانها ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این مبالغ، ۱۵ درصد شهریه مصوب نیز در چارچوب بخشنامه مربوط به فعالیتهای فوقبرنامه قابل محاسبه است.
به گفته مرتضوی، سامانه جدید به گونهای طراحی شده که امکان تعیین شهریه پایینتر از کف مشخصشده را محدود کرده است.
شهریه چگونه از ۸ میلیون به ۲۰ میلیون رسید؟
وی برای توضیح سازوکار جدید، یک نمونه واقعی از روند تعیین شهریه را تشریح کرد و گفت: شهریه یک مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود هشت میلیون تومان بوده که پس از بررسی و ترمیم به ۱۴ میلیون تومان رسیده و سال گذشته نیز منطقه شهریه ۱۷ میلیون تومانی برای آن تصویب کرده است.
کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: امسال مؤسس مدرسه شهریه ۲۰ میلیون تومانی پیشنهاد داده و پس از بررسی مستندات، مبلغ متناسبسازیشده در سامانه نیز ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی تأکید کرد: در این فرآیند، استان اختیار تعیین دلخواه مبلغ را ندارد و پیشنهاد مؤسس، پیشنهاد شهرستان و مستندات مربوط به هزینههای مدرسه در سامانه بررسی میشود.
مرتضوی گفت: مدارکی از جمله فهرست پرداخت بیمه، وضعیت فضای آموزشی، مبلغ رهن و اجاره، اجارهبهای هر مترمربع، تصویر اجارهنامه، میزان استهلاک تجهیزات، تراز مالی و شاخصهای آموزشی و پرورشی باید در سامانه بارگذاری و راستیآزمایی شود.
وی افزود: در صورتی که مدارک ناقص باشد، پرونده به شهرستان یا منطقه بازگردانده میشود تا مستندات تکمیل شود.
مدارس غیردولتی؛ ۲۲.۵ درصد دانشآموزان استان
رئیس شورای کشوری مدارس غیردولتی، نیز با اشاره به جایگاه این مدارس در نظام آموزشی کشور گفت: فلسفه تأسیس مدارس غیردولتی کمک به دولت برای کاهش تراکم دانشآموزی و نجات مدارس از شیفتهای متعدد بود.
علیرضا الهی اظهار کرد: اکنون حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی کشور تحصیل میکنند و سهم این مدارس در کشور حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد است، در حالی که این رقم در کهگیلویه و بویراحمد به حدود ۲۲.۵ درصد رسیده است.
وی این میزان را بالا دانست و خواستار مدیریت صدور مجوزهای جدید مدارس غیردولتی شد.
رئیس شورای کشوری مدارس غیردولتی افزود: افزایش بیرویه مجوزهای تأسیس باید مدیریت شود تا توسعه کمی مدارس به کاهش کیفیت آموزشی منجر نشود.
وی در عین حال با اشاره به افزایش هزینههای اداره مدارس گفت: هزینه اجاره، حقوق، بیمه، تجهیزات و سایر هزینههای جاری افزایش چشمگیری داشته و اداره مدارس غیردولتی با هزینههای فعلی دشوار است.
الهی با بیان اینکه یک مدرسه ششکلاسه به فضاهایی فراتر از کلاسهای درس نیاز دارد، افزود: مدرسه باید دفتر، نمازخانه، آزمایشگاه، کارگاه و سایر فضاهای مورد نیاز را داشته باشد و تأمین چنین ساختمانی در شهر یاسوج هزینه سنگینی دارد.
وی ادامه داد: با وجود این هزینهها، شهریه مدارس غیردولتی استان در مقایسه با کلانشهرها بسیار پایینتر است.
افزایش شهریه؛ یک طرف ماجرا خانوادهها هستند
اما در سوی دیگر این معادله، خانوادههایی قرار دارند که باید شهریه را پرداخت کنند؛ خانوادههایی که افزایش هزینههای زندگی، قدرت پرداخت آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی مردم گفت: افزایش هزینههای مدارس یک واقعیت است، اما نمیتوان هر افزایش قیمتی را به نرخ دلار گره زد.
یدالله رحمانی اظهار کرد: باید مشخص شود افزایش شهریه بر چه مبنایی انجام شده و آیا رشد شهریه با میزان واقعی افزایش هزینههای مدارس تناسب دارد یا خیر.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه برخی شهریهها در سالهای اخیر افزود: باید وضعیت اقتصادی خانوادهها را نیز در تصمیمگیریها لحاظ کرد و منطقی عمل کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: اگر در بخشی امکان تعدیل شهریه وجود دارد، باید بررسی شود و نباید صرفاً به خروجی سامانه اکتفا کرد.
وی گفت: اینکه هر بخش اقتصادی برای افزایش قیمت به نرخ دلار استناد کند، میتواند فضای روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد و موج افزایش قیمتها را تشدید کند.
شهریه بیشتر، کیفیت بیشتر؟
بحث شهریه اما تنها به عدد روی برگه ختم نمیشود؛ کیفیت خدماتی که مدارس در مقابل این مبالغ ارائه میکنند، بخش مهم دیگری از ماجراست.
رحمانی با انتقاد از وضعیت برخی مدارس غیردولتی گفت: در بعضی مدارس، فضاهایی مانند کتابخانه، نمازخانه و اتاق مشاور به شکل مناسب وجود ندارد، اما در ارزیابیها برای این شاخصها امتیاز ثبت شده است.
وی خواستار راستیآزمایی دقیق اطلاعات ثبتشده در سامانه شد و افزود: اگر مدرسهای استانداردهای لازم را ندارد، باید فرصت مشخصی برای اصلاح وضعیت به آن داده شود و در صورت بیتوجهی، درباره ادامه فعالیت آن تصمیمگیری شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: افزایش شهریه باید با کیفیت آموزشی، پرورشی و امکانات مدرسه تناسب داشته باشد و نمیتوان از خانوادهها شهریه بیشتری دریافت کرد اما حداقل استانداردهای لازم را فراهم نکرد.
عدد نهایی هنوز جای بحث دارد
در نهایت، اختلاف نگاهها در این نشست به یک نقطه مشترک رسید؛ ضرورت بررسی دوباره ارقام شهریه.
رحمانی خواستار تهیه جدول مقایسهای میزان شهریه مدارس غیردولتی کهگیلویه و بویراحمد با میانگین کشور و استانهای همجوار شد تا مشخص شود افزایش شهریه در استان چه وضعیتی نسبت به سایر مناطق دارد.
قرار است این مقایسه برای جلسه آینده شورای آموزش و پرورش ارائه شود تا درباره رقم نهایی شهریه تصمیمگیری شود.
به این ترتیب، شهریه مدارس غیردولتی استان اکنون میان دو واقعیت گرفتار شده است ؛ هزینههایی که مدارس میگویند دیگر با شهریههای گذشته قابل تأمین نیست و توان اقتصادی خانوادههایی که نمیتوانند هر افزایش هزینهای را بپذیرند.
حالا باید دید در جلسه آینده، عدد نهایی شهریه چگونه بین این دو واقعیت تعادل برقرار خواهد کرد.
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