ناگویا در انتظار جدال بزرگان؛ رقبای آزادکاران ایران چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در حالی از اواخر شهریورماه در ژاپن آغاز می‌شود که فهرست اولیه اتحادیه جهانی کشتی از حضور چهره‌های مطرحی در ترکیب بازی‌های آسیایی حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند رقابت در برخی اوزان کشتی آزاد را به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این دوره از بازی‌ها تبدیل کند. مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی در ناگویا برگزار می‌شود و در کشتی آزاد، ایران با علی مومنی در ۵۷، عباس ابراهیم‌زاده در ۶۵، یونس امامی در ۷۴، محمد نخودی در ۸۶، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم در فهرست اولیه حضور دارد.

۵۷ کیلوگرم؛ مومنی و مدعیان آسیایی

علی مومنی در وزنی روی تشک خواهد رفت که امان از هند، وانهائو زو از چین، گولولومجان عبدالله‌اف از ازبکستان و یاماتو اوگاوا از ژاپن از جمله رقبای او هستند. در این میان، عبدالله‌اف ازبکستان یکی از نام‌های باتجربه این وزن محسوب می‌شود و می‌تواند از رقبای جدی مومنی در مسیر رسیدن به مدال باشد. البته در این وزن نباید از امان هندی نیز غافل شد؛ کشتی‌گیری که در سال‌های اخیر در سطح آسیا مطرح بوده است. بنابراین مومنی برای رسیدن به سکوی نخست، کار ساده‌ای در پیش نخواهد داشت.

۶۵ کیلوگرم؛ ابراهیم‌زاده در جمع مدعیان

عباس ابراهیم‌زاده نیز در وزن ۶۵ کیلوگرم با ترکیبی قابل توجه روبه‌رو است. کوتارو کیوکا از ژاپن، سوجیت از هند، ارنازار آکماتالیف از قرقیزستان و اومیدجون جلال‌اف ازبکستان در این وزن حضور دارند. سوجیت هندی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مدال طلا رسید و در فهرست ناگویا نیز حضور دارد؛ بنابراین می‌توان او را یکی از جدی‌ترین رقبای ابراهیم‌زاده دانست.

۷۴ کیلوگرم؛ حضور قهرمان المپیک، وزن امامی را سخت می‌کند

یونس امامی در یکی از پرستاره‌ترین اوزان کشتی آزاد ناگویا قرار گرفته است. رازامبک جمالوف از ازبکستان، قهرمان المپیک پاریس، در کنار نورکژا کایپانوف از قزاقستان، یوشینوسوکه آئویاگی از ژاپن و دیگر مدعیان در فهرست اولیه این وزن قرار دارند. حضور جمالوف به تنهایی برای بالا بردن سطح رقابت کافی است؛ چرا که آزادکار ازبکستانی در پاریس به مدال طلای المپیک رسید و حالا نخستین حضور خود در بازی‌های آسیایی را تجربه خواهد کرد. اتحادیه جهانی کشتی نیز هنگام انتشار فهرست بازی‌ها به همین موضوع اشاره کرده است.

۸۶ کیلوگرم؛ نخودی و رقبایی که نباید دست‌کم گرفت

محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم با کشتی‌گیرانی همچون عظمت دولت‌بکوف از قزاقستان، خیدیر سایپودینوف از بحرین، موکول داهیا از هند و هایاتو ایشیگورو از ژاپن روبه‌رو خواهد شد. در میان این نفرات، دولت‌بکوف قزاقستان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای این وزن است؛ با این حال حضور چند مدعی باعث شده پیش‌بینی مسیر نخودی تا فینال چندان ساده نباشد.

۹۷ کیلوگرم؛ آذرپیرا به دنبال جبران شکست برابر یوشیدا

شاید یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های کشتی آزاد بازی های آسیایی ناگویا در وزن ۹۷ کیلوگرم رقم بخورد؛ جایی که امیرعلی آذرپیرا بار دیگر با آرش یوشیدا از ژاپن هم‌وزن شده است. یوشیدا در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در فینال ۹۷ کیلوگرم مقابل آذرپیرا به پیروزی ۴ بر صفر رسید و از عنوان قهرمانی آسیا خود دفاع کرد. اتحادیه جهانی کشتی در گزارش آن مسابقه نیز این پیروزی را ثبت کرده است. به این ترتیب، رویارویی احتمالی این دو در ناگویا می‌تواند جنبه انتقامی نیز داشته باشد؛ البته آذرپیرا برای رسیدن به طلای بازی‌ها تنها با یوشیدا روبه‌رو نیست. ریزابک آیتموخان از قزاقستان، قهرمان جهان، ماگومد شاریپوف از بحرین و دیپاک پونیا از هند نیز در فهرست اولیه حضور دارند. در واقع وزن ۹۷ کیلوگرم یکی از معدود اوزانی است که در آن چند چهره مطرح همزمان حضور دارند و همین مسئله مسیر آذرپیرا را دشوار می‌کند.

۱۲۵ کیلوگرم؛ زارع و حریف آشنای بحرینی

امیرحسین زارع نیز در سنگین‌وزن به دنبال تکرار موفقیت خود در بازی‌های آسیایی خواهد بود. در فهرست اولیه این وزن، شمیل شاریپوف از بحرین، بوهیردون از چین، یدیگه کاسیمبک از قزاقستان و تایکی یاماموتو از ژاپن از جمله رقبای زارع هستند. در میان این نفرات، شاریپوف شناخته‌شده‌ترین رقیب زارع است. این دو در فینال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نیز مقابل هم قرار گرفتند و زارع با برتری در آن مسابقه، عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. اتحادیه جهانی کشتی نیز فینال این وزن را با حضور زارع و شاریپوف ثبت کرده است. بوهیردون چینی و یدیگه کاسیمبک قزاقستان نیز دیگر رقبایی هستند که زارع سابقه رویارویی با آنها را دارد و حضورشان می‌تواند به سنگین‌وزن ناگویا حساسیت بیشتری بدهد.

شش وزن، شش مسیر متفاوت

ترکیب اولیه اعلام‌شده نشان می‌دهد ایران در کشتی آزاد با تیمی مواجه است که تقریباً در تمام اوزان، رقبای جدی آسیایی پیش روی خود می‌بیند. با این حال، سه وزن ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم بیش از سایر اوزان توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند؛ جایی که نام قهرمانان المپیک و جهان و همچنین رقبای آشنا در فهرست دیده می‌شود. برای یونس امامی، حضور جمالوف یک چالش بزرگ است؛ آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم فرصت جبران شکست برابر یوشیدا را دارد و زارع نیز در سنگین‌وزن با شاریپوفی روبه‌رو خواهد شد که پیش از این طعم شکست برابر قهرمان ایرانی را چشیده است. البته این فهرست هنوز نهایی نیست و اتحادیه جهانی کشتی نیز تأکید کرده که اسامی اعلام‌شده برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ممکن است تغییر کند.