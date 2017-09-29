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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

پخش نماز ظهر عاشورا در سراسر کشور از شبکه های سیما

پخش نماز ظهر عاشورا در سراسر کشور از شبکه های سیما

دبیر شورای معارف سیما از انعکاس نماز ظهر عاشورا از سراسر کشور در شبکه های سیمای رسانه ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، محمدحسین محمدزاده دبیر شورای معارف سیما از انعکاس زنده نماز ظهر عاشورای سراسر کشور در شبکه های سیمای رسانه ملی خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه نماز ظهر عاشورا، شبکه های سیما به طور ویژه به انعکاس عطر دل انگیز نماز ظهر عاشورا می پردازند.

وی افزود: انعکاس نماز باشکوه ظهر عاشورای همه استان های کشور از زودهنگام ترین وقت نماز در شرقی‌ترین نقطه کشور تا دیرهنگام ترین آن در غربی‌ترین نقطه کشور در دستور کار قرار دارد و انعکاس این رویداد باشکوه از حدود ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ روز عاشورا با محوریت شبکه یک روی آنتن شبکه های سیما خواهد رفت.

کد مطلب 4100915

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