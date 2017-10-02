آنتن دهی تلفن همراه در اندیکا مختل است/ مخابرات مشکل را حل نکرد

منوچهر ورناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات آنتن دهی شبکه تلفن همراه در شهرستان اندیکا اظهار کرد: متأسفانه خطوط تلفن همراه در این شهرستان، خیلی قطع و وصل می شوند که برای حل این مشکل بارها گزارشاتی را به نماینده مردم و استاندار خوزستان ارائه دادیم.

ورناصری ادامه داد: با وجود تأکید بسیار استاندار خوزستان، ولی هنوز مشکل آن طور که باید حل نشده است. تا اداره کل مخابرات خوزستان وضعیت را درست نکند و پای کار نیاید بسیاری از مشکلات حل نمی شود.

وی با اشاره به بازدید مستقیم مدیرکل مخابرات از شهرستان گفت: شخصا بارها مراجعه حضوری به این اداره کل، واحد ارتباطات سیار و اداره کل ارتباطات و فناوری خوزستان داشتم؛ نامه نگاری ها و پیگیری های همسو نیز انجام شده ولی هیچ کدام برای رفع مشکلات اثربخش نبود.

فرماندار اندیکا گفت: مسئولان مخابرات خوزستان فقط با ابلاغ نامه اعلام می کنند که مشکل حل شده در حالی که هنوز در زمینه مخابرات مشکلات زیادی داریم.

ورناصری عنوان کرد: وقتی این شهرستان مناطق کوهستانی و عشایری بسیاری دارد، موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد ولی متأسفانه مخابرات آن طور که باید کار کرده و مشکلات را حل کند، اصلا ورود نداشته و حل نکرده است.

وی در پایان با تقدیر از پیگیری های استاندار خوزستان گفت: البته با تأکیدات استاندار تا حدودی بخشی از مشکلات مخابراتی شهرستان اندیکا حل شده ولی هنوز مشکلات بسیاری حل نشده باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین سفر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به شهرستان اندیکا، بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی مردم نبود آنتن دهی مناسب و اینترنت همراه یا خانگی بود که بنا به اعلام شهروندان گاها منجر به مهاجرت هم شده بود.

استاندار خوزستان در آن سفر اظهار تأسف کرده بود که مردم در نیازهای اولیه خود مانده و به جای اعلام نیاز به اشتغال یا هر مشکل دیگری همه یک صدا خواستار حل مشکلات آنتن دهی خطوط هستند.

شریعتی از مسئولان مخابرات خوزستان خواست تا هرچه سریعتر این مشکلات را حل و رضایتمندی مردم را جلب کنند؛ ماه ها از آن سفر می گذرد اما معلوم نیست چرا آنتن دهی موبایل باید اینقدر ضعیف باشد که روند جان دادن یک جوان ۱۸ ساله از طریق موبایل قابل گزارش دادن نباشد.



