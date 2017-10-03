اضافه شدن ۱۳ بازیگر جدید به سریال «محکومین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، سپیده خداوردی، پژمان بازغی، سیروس گرجستانی، ساغی زینتی، آتش تقی پور، مریم کاویانی، نیما شاهرخ شاهی، کامران تفتی، نگین معتضدی، بهرام ابراهیمی، حسین محجوب، مریم سعادت و شبنم قلی خانی بازیگران جدید سریال اپیزودیک «محکومین» هستند که به زودی مقابل دوربین خواهند رفت.

موضوع این سریال اپیزودیک، مجازات جایگزین است و در آن تلاش شده تا در قبال جرم و تخلفات غیرعمد، به جای مجازات زندان، در فضایی دیگر محکومیت مجرم سپری شود.

از امروز ۱۱ مهر تا جمعه ۱۴ مهر گروه برای تصویربرداری اپیزود «فرزند» به منطقه احمدآباد مستوفی می روند. سکانس های مربوط به منزل اکبر با بازی سید مهرداد ضیایی در این منطقه ضبط خواهد شد. داستان اپیزود فرزند روایت فرد دارو فروشی است که در خیابان ناصر خسرو تهران کار می کند. او (مهرداد ضیایی) بدون اینکه بداند، دارویی تاریخ مصرف گذشته را به فردی می فروشد. پس از مصرف، فرزند آن مرد دچار تشنج شده است و به دنبال آن پدر بچه از اکبر شکایت می کند و او در دادگاه ضمن اعلام بی اطلاعی از تاریخ مصرف دارو، به جرمش اعتراف می کند...

مجموعه تلویزیونی «محکومین» به تهیه کنندگی بهروز مفید، کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در دست تولید است.