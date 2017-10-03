آموزه های دفاع مقدس برای ملت ایران «اعتبار» به همراه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین معارفه رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولین و معاونان این مرکز برگزار شد، از دفاع مقدس به عنوان تاریخی جامع از حیات ملت ایران یاد کرد و گفت: در دوران شکوهمند ۸ ساله دفاع مقدس اعتقاد، دانش، علم، فن و هنر با یکدیگر تلفیق شد و پیروزی های ارزشمندی را به ثمر رساند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ و معارف غنی دفاع مقدس به نسل جوان امروز و نسل های بعد، اظهار کرد: هنر اصلی این است که معارف این مقطع سراسر شکوه و عظمت بر پیکره جامعه منتقل شده و در تاریخ به عنوان داستان باقی نماند.

سردار سلامی در ادامه با اشاره به رسالت خطیری که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه در ثبت، نشر و انتقال ارزش های دفاع مقدس بر دوش دارد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار «اردستانی» رئیس فقید این مرکز، اظهار کرد: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه نه تنها یک مرکز عادی پژوهشی نیست بلکه سرمایه ای بی بدیل و ارزشمند از معارف مختلف دفاع مقدس می باشد.

وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری، دفاع مقدس همچون گنجی است که سالیان سال جای اکتشاف داشته و هرچه کار شود ابعاد جدیدی از آن کشف می شود.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد: آموزه ها و معارف دوران دفاع مقدس همواره به عنوان سرمایه بی بدیل معنوی و تاریخ ساز برای ملت ایران اعتبار، منزلت، اقتدار و عزت را به همراه داشته است.

در پایان این مراسم با حکم فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی محمد نایینی به عنوان رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه منصوب شد.