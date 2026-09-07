به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که اگر یک سالمند دچار سکته مغزی یا زوال عقل نشود، احتمالاً توانایی زبانی خود را حفظ کرده و حتی ممکن است بتواند آن را بهبود بخشد.
در واقع، اسکنها نشان میدهند که فعالیت در شبکه پردازش زبان مغز در بین سالمندان تقریباً مشابه با بزرگسالان جوانتر است.
«آن بیلوت»، محقق ارشد و محقق فوق دکترا در دانشگاه هاروارد، در یک بیانیه خبری گفت: «در شبکه پردازش زبان، ما نتوانستیم هیچ تفاوتی بین گروههای مسنتر و جوانتر پیدا کنیم. در مقابل، سیستم اجرایی تقریباً در تمام معیارها کاهش نشان داد.»
محققان گفتند که سیستم اجرایی در مغز، مهارتهایی مانند تصمیمگیری و سازماندهی را تقویت میکند.
محققان گفتند که این نتایج نشان میدهد که بخشهایی از مغز که به عملکردهای منحصر به فرد مانند زبان اختصاص داده شدهاند، ممکن است کمتر از شبکههای عمومی که در بسیاری از مهارتهای مختلف نقش دارند، مستعد کاهش مرتبط با سن باشند.
بیلوت گفت: «به خوبی مشخص شده است که عملکردهای اجرایی، مانند توجه، حافظه کاری و کنترل شناختی، با افزایش سن رو به زوال میروند. و همچنین مشخص است که برخلاف آن، مهارتهای زبانی معمولاً با افزایش سن کاملاً پایدار میمانند یا حتی بهبود مییابند. این دو نوع عملکرد واقعاً در پیری سالم در جهتهای مخالف هم حرکت میکنند.»
برای مطالعه جدید، محققان از اسکن مغز برای مقایسه ۶۴ فرد مسن ۴۱ تا ۸۰ ساله با ۴۸۳ فرد جوان ۱۷ تا ۳۹ ساله استفاده کردند.
این تیم عملکرد شبکه زبان مغز را در مقابل چندین منطقه مختلف که به عملکرد اجرایی گره خورده است، بررسی کردند.
محققان دریافتند که در طول یک آزمایش حافظه فضایی، که در طی آن افراد باید محل مربعها را در یک شبکه به خاطر میسپردند، شبکه چند تقاضایی در بزرگسالان مسنتر فعالیت ضعیفتری نشان داد. شبکههای آنها کوچکتر و ناهماهنگتر از شبکههای بزرگسالان جوانتر بود.
اما وقتی شرکتکنندگان به داستانها گوش میدادند و جملات را میخواندند، فعالیت مغز صرف نظر از سن تقریباً یکسان بود. برای مثال، افراد جوانتر و مسنتر پاسخهای مغزی مشابهی به یک کلمه ناآشنا یا ساختار جمله غیرمعمول نشان دادند.
«اولینا فدورنکو»، محقق ارشد و استادیار علوم مغز و شناختی، در یک بیانیه خبری گفت: «ما قبلاً از انواع مشابهی از مواد استفاده کردهایم تا نشان دهیم که بزرگسالان جوان حساسیت شدیدی به این نقاط دشوار زبانی نشان میدهند: فعالیت در نواحی زبانی افزایش مییابد. در اینجا متوجه شدیم که در بزرگسالان مسنتر نیز این حساسیت وجود دارد، که نشان میدهد هیچ تفاوت اساسی در نحوه پردازش زبان آنها نیست.»
محققان گفتند مطالعات دیگر نشان دادهاند که مهارتهای زبانی با افزایش سن کاهش نمییابند و در برخی افراد، پردازش زبان حتی با افزایش سن بهبود مییابد.
آنها گفتند که این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که واژگان و مهارت خواندن میتوانند به طور مداوم در طول زمان رشد کنند.
نظر شما