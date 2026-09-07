به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه جدید هشدار میدهد که عطرهای موجود در محصولات تمیزکننده معمولی و گیاهی میتوانند با اُزن موجود در هوای داخل خانه واکنش نشان دهند و نانوذراتی تشکیل دهند که در صورت استنشاق میتوانند به اعماق ریهها نفوذ کنند.
در یک خانه مدل، محققان دریافتند که تمیز کردن کف، اسپری کردن پیشخوانها و پاک کردن سطوح با محصولات معطر، میلیاردها یا حتی تریلیونها از این ذرات بسیار ریز را تولید میکند.
آنها میگویند که دوز تنفسی میتواند قابل مقایسه با - یا حتی بیشتر از - ایستادن در فضای باز در امتداد یک جاده شلوغ باشد.
«برندون بور»، نویسنده اصلی و استاد مهندسی عمران در دانشگاه پردو در ایندیانا، گفت: «نکته مهم این است که تمیز کردن، ویروسها و باکتریها را از سطوح حذف میکند، اما میتواند آلودگی نامرئی هوا را نیز ایجاد کند. هیچ گرد و غبار یا دود قابل مشاهدهای در هوا وجود ندارد، اما این ذرات در حال تشکیل هستند.»
محققان هشدار میدهند که ذراتی به این کوچکی میتوانند به تحریک و التهاب تنفسی کمک کنند یا به طور بالقوه وارد جریان خون شوند.
برای کاهش مواجهه، آنها توصیه میکنند محصولات کمعطر یا بدون عطر را انتخاب کنید، از محصولات معطر کمتری به طور همزمان استفاده کنید و پنجرهها را باز کنید یا فنهای تهویه را روشن کنید.
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