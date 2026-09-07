به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که حدود ۲۰ دقیقه ورزش متوسط تا شدید به اندازه یک چرت ۹۰ دقیقه‌ای در محافظت از حافظه افرادی که ۳۰ ساعت بدون خواب بوده‌اند، مؤثر است.

محققان گفتند افراد کم‌خواب وقتی ورزش می‌کردند یا چرت می‌زدند، در مقایسه با افرادی که هیچ‌کدام را انجام نمی‌دادند، حدود ۲۲٪ در تست‌های حافظه عملکرد بهتری داشتند.

«مارک رویگ»، محقق ارشد و استاد فیزیوتراپی و کاردرمانی در دانشگاه مک‌گیل کانادا، در یک نشست خبری گفت: «کمبود خواب تقریباً بر هر جنبه‌ای از نحوه تفکر و عملکرد ما تأثیر می‌گذارد، اما بسیاری از مردم نمی‌توانند به سادگی کاری را که انجام می‌دهند متوقف کنند و بیشتر بخوابند.»

او گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که حتی یک جلسه کوتاه ورزش ممکن است به حفظ یکی از مهم‌ترین توانایی‌های شناختی ما کمک کند.»

برای مطالعه جدید، ۵۴ بزرگسال جوان به مدت ۳۰ ساعت تحت نظارت آزمایشگاه بیدار ماندند. سپس به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: ۲۰ دقیقه دوچرخه‌سواری کنند، ۹۰ دقیقه چرت بزنند یا به عنوان گروه کنترل، فقط بنشینند.

پس از آن، محققان مجموعه‌ای از ۱۵۰ تصویر را به شرکت‌کنندگان نشان دادند و از آنها خواستند شدت احساسات مرتبط با هر تصویر را نشان دهند. بررسی احساسات تضمین کرد که شرکت‌کنندگان هر تصویر را ثبت کرده و هنگام مشاهده آنها بیدار بمانند.

تیم تحقیق سه روز بعد شرکت‌کنندگان در مطالعه را برگرداند و ۱۵۰ تصویر را دوباره با ۷۵ تصویر جدید ترکیب کرد. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا قضاوت کنند که آیا هر تصویر را در بازدید قبلی خود دیده‌اند یا خیر.

این مطالعه نشان داد کسانی که ورزش می‌کردند یا چرت می‌زدند، تصاویر بیشتری را نسبت به کسانی که فقط می‌نشستند، به خاطر می‌آوردند.

محققان گفتند، ثبت‌های مغزی گرفته شده از شرکت‌کنندگان نشان داد که ورزش و چرت زدن به روش‌های مختلفی کمک می‌کند.

به نظر می‌رسد چرت زدن به مغز کمک می‌کند تا خود را شارژ و تجدید کند، در حالی که ورزش به مغز کمک می‌کند تا از منابع باقی‌مانده خود به طور مؤثرتری استفاده کند.

محققان گفتند که این نتایج می‌تواند به کارگران در مشاغلی که کمبود خواب رایج است و اشتباهات می‌توانند عواقب جدی داشته باشند، کمک کند.

محققان گفتند، به عنوان مثال، کارکنان بخش اورژانس بیمارستان، رانندگان اتوبوس یا امدادگران ممکن است بتوانند از ورزش برای مقابله با خستگی در طول شیفت خود استفاده کنند.

محققان گفتند: «چرت زدن همیشه در وسط شیفت امکان‌پذیر نیست. ورزش در دسترس، ارزان و به راحتی قابل اجرا است. این امر آن را به ابزاری امیدوارکننده برای کمک به افراد در حفظ هوشیاری شناختی در هنگام محدودیت خواب تبدیل می‌کند.»

با این حال، محققان تأکید کردند که ورزش نمی‌تواند جایگزین خواب شود. ورزش فقط می‌تواند به افراد کمک کند تا زمانی که استراحت کافی امکان‌پذیر نیست، عملکرد بهتری داشته باشند.