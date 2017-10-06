دولت نمی تواند افزایش حقوق کارمندان را متغیر کند

محمد حسن نژاد در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر روش جدید برای پرداخت دستمزد کارمندان دولت در سال ۹۷ گفت: مردم ترک زبان ضرب المثلی دارند که می گوید آرایشگاه جدیدی آمده که کاکل از بغل می گذارد.

نماینده مردم جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه یعنی تعیین عدد و رقم شفاف برای دخل و خرج دولت؛ حدود ۸۰ درصد بودجه جاری کشور مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان است که دولت نمی تواند آن را متغیر کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از متغیر شدن هزینه های جاری دولت اظهار داشت: در صورت تأیید نهایی پیشنهاد دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود که از بودجه های عمرانی خود نیز به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دهد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تصریح کرد: دولت اگر معتقد است که دستگاه های اجرایی در بودجه های جاری شان حیف و میل می کنند رسماً در لایحه بودجه ۹۷، بودجه دستگاه های اجرایی را کاهش دهد.

حسن نژاد افزود: در صورت اجرای مصوبه دولت از فردا در ادارات کاغذ پیدا نخواهد شد، چایی پیدا نمی شود، آب سردکن ها خاموش می شود. نظافت ادارات تعطیل می شود که با این کارها رئیس ادارات و سازمان ها صرفه جویی کنند تا بتوانند حقوق کارکنان خود را بپردازند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دولت نمی خواهد بالای ۵ درصد حقوق کارکنان را در سال آینده افزایش دهد و با ارائه مصوبه ای مبنی بر اینکه ۵ درصد افزایش حقوق را دولت بپردازد و ۵ درصد را دستگاه های اجرایی از طریق صرفه جویی بپردازند می خواهد در افکار عمومی اعلام شود که من کف افزایش حقوق را اعلام کردم و سقفش را باز گذاشتم و مجلس اینگونه مصوب کرد. در صورتی که دولت می خواهد حقوق کارمندان را ۱۰ درصد افزایش دهد محل آن را تعیین و حقوق را افزایش دهد. اگر می خواهد ۵ درصد افزایش دهد نیز رسماً آن را اعلام کند.

وی با تأکید بر اینکه تعیین افزایش حقوق کارمندان طبق قانون بر عهده دولت است توضیح داد: دولت می تواند درصد افزایش حقوق و دستمزد را در لایحه بودجه ۹۷ قید نکند. پیش از این نیز دولت درصد افزایش را در لایحه بودجه قید نمی کرد و فقط رقمی را در خصوص اعتبارات هزینه های جاری در لایحه بودجه به تصویب مجلس می رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: جواب تعاملی که مجلس با دولت می کند این نوع رفتار مجلس نیست.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه چندی قبل در جلسه مشترک با اعضای فراکسیون ولایی مجلس اعلام کرد: در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری در بودجه ۹۷ مقرر شده است دستگاه‌ها ۵ درصد از رشد ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را از محل صرفه‌جویی‌های سالانه خود تأمین کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رشد اشتغال از طریق کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها از برنامه‌های دولت در سال ۹۷ است، تصریح کرد: در صورت ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، دستگاه‌های اجرایی رودرروی سازمان برنامه خواهند ایستاد و پشت کمیسیون‌ها خود را مخفی می‌کنند.

وی خطاب به نمایندگان از آنها خواست به دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این هدف کمک کنند و گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید از طریق نمایندگان به دولت فشار بیاورند و خود را پشت کمیسیون ها پنهان کنند.