  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

۴۰۰ کیلو ماهی قاچاق در میناب کشف شد

میناب- فرمانده انتظامی میناب گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان میناب در بازرسی از یک دستگاه کامیونت یخچال دار ۴۰۰ کیلو ماهی قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۴۰۰ کیلو انواع ماهی قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ محمد رستمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

