  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

خبر درگذشت جلال طالبانی تکذیب شد

خبر درگذشت جلال طالبانی تکذیب شد

یک منبع وابسته به دفتر دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها درباره خبر درگذشت وی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد تایمز، یک منبع وابسته به دفتر جلال طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان اخبار مربوط به درگذشت وی را تکذیب کرد.

در حالی که برخی رسانه ها از مرگ داده بودند منبع وابسته به اتحادیه میهنی مرگ وی را تکذیب کرد.

کد مطلب 4103736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها