به گزارش خبرنگار مهر، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 84 برابر با 428 تریلیون و 172 میلیارد ریال بود که در پنج‌ماهه نخست امسال با رشدی 16.8 درصدی به بیش از 500 تریلیون ریال رسید.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مردادماه سال 83 حدود 232 تریلیون و 282 میلیارد ریال بود که این رقم با رشدی 51 درصدی طی یک سال، در مردادماه سال 84 به 350 تریلیون ریال رسید و این رشد فزاینده طی سال اخیر نیز ادامه یافت و ارزش دارایی‌های خارجی کشور تا مرداماه امسال 42 درصد رشد کرد.

ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال نسبت به رقم مشابه سال گذشته نیز رشد قابل توجه 42.5 درصدی نشان می‌دهد.

کل دارایی‌های بانک مرکزی در ماه مذکور، 691 تریلیون و 84 میلیارد ریال بوده است که بخش اعظم آن را دارایی‌های خارجی، 2 تریلیون و 65 میلیارد ریال را اسکناس و مسکوک، 129 تریلیون و 392 میلیارد ریال بدهی بخش دولتی، و 38 تریلیون ریال بدهی‌ بانک‌ها و 5 تریلیون ریال نیز سایر دارایی‌ها تشکیل داده‌اند.

از کل رقم 129 تریلیون ریالی بدهی بخش دولتی، 103 تریلیون ریال آن بدهی دولت و 26 تریلیون ریال آن بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. بدهی بخش دولتی در 12ماهه منتهی به مردادماه امسال 6.3 درصد کاهش یافته است که بدهی دولت نیز کاهشی 10.6 درصدی یافته اما، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در مدت مذکور 15.5 درصد رشد کرده است.

در بخش بدهی بانک‌ها، بانک مرکزی شاهد رشد 69.8 درصدی طی مردادماه 84 به مردادماه 85 بوده است و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 22 تریلیون ریال در مردادماه سال گذشته به 38 تریلیون ریال در مردادماه امسال افزایش یافته است.

روند نزولی بدهی‌های کشور

بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در ادامه روند نزولی از اردیبهشت ماه امسال، در پایان مردادماه امسال به 24 میلیارد و 74 میلیون دلار کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارایه گزارشی افزود: بدهی های خارجی کشور از 24 میلیارد و 310 میلیون دلار در پایان تیر ماه سال جاری با کاهش 236 میلیون دلاری در مردادماه به 24 میلیارد و 74 میلیون دلار رسیده است.

از رقم بدهی های خارجی کشور در مردادماه، 9 میلیارد و 638 میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه مدت و 14 میلیارد و 437 میلیون دلار بدهی خارجی میان مدت و بلند مدت بوده است.

روند بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری از اردیبهشت ماه نزولی بوده است و از 24 میلیارد و 922 میلیون دلار در این ماه به 24 میلیارد و 711 میلیون دلار در خرداد و 24 میلیارد و 310 میلیون دلار در تیرماه کاهش یافته است.

طی سال جاری یعنی از ابتدای سال 85 تا کنون بدهی خارجی کشور با کاهش حدود 600 میلیون دلاری مواجه شده است و از 24 میلیارد و 678 میلیون دلار به 24 میلیارد و 74 میلیون دلار رسیده است.

بدهی‌های خارجی کوتاه مدت نیز با کاهش مواجه شده و از 10 میلیارد و 627 میلیون دلار فروردین‌ماه به 9 میلیارد و 638 میلیون دلار در پایان مردادماه رسیده است.

کل بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال 83 برابر با 23 میلیارد و 74 میلیون دلار و در پایان سال 84 برابر با 24 میلیارد و 173 میلیون دلار بود.

در مقابل، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی تا پایان مردادماه امسال با 11.1 درصد رشد نسبت به اسفندماه 84 و 106.2 درصد رشد نسبت به مردادماه سال گذشته به 189 تریلیون و 548 میلیارد ریال معادل 21.06 میلیارد دلار رسید، که 184 تریلیون و 970 میلیارد ریال آن وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی، 1293 میلیارد ریال آن ارزهای تهاتری، و 3284 میلیارد ریال آن نیز تخصیص حق برداشت مخصوص بوده است.

تسهیلات اعطایی بانک‌ها

تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در 12 ماه نخست فعالیت دولت نهم منتهی به مردادماه 85 از رشدی 38.3 درصدی برخوردار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام بانک مرکزی، حجم تسهیلات اعطایی (شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت حقوقی) در پایان مردادماه 85 به 921 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38.3 درصد و نسبت به ابتدای امسال 10.6 درصد رشد کرده است.

از کل رقم فوق، بانک‌های تجاری 573 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند که از رشدی 27 درصد نسبت به مردادماه سال قبل و رشد 8 درصدی نسبت به ابتدای امسال برخوردار شده است.

میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های تخصصی در 12ماهه منتهی به مردادماه امسال با رشد 46.6 درصدی به 223 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ابتدای سال 85 نیز رشد 13.2 درصدی یافته است.

بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان مردادماه امسال حدود 124 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نسبت به رقم 61 هزار میلیارد ریالی سال قبل 102 درصد رشد یافته است و بیش از دو برابر شده است.

آهنگ رشد نقدینگی شدت گرفت

رشد نقدینگی در 12ماهه منتهی به مردادماه امسال به 34.9 درصد رسید که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته که 31.8 درصد بود، رشد 3.1 واحد درصد یافته است و حکایت از شدت گرفتن آهنگ رشد نقدینگی در کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانکی مرکزی در گزارشی تصریح کرد: حجم نقدینگی در کشور در پایان مردادماه امسال به یک هزار و 34 میلیارد ریال رسید که نسبت به مردادماه سال گذشته 34.9 درصد و نسبت به پایان سال گذشته 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد.



رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته 31.8 درصد بود، که رسیدن آن به 34.9 درصد حکایت از شدت گرفتن آهنگ رشد نقدینگی در کشور دارد.

در 12 ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری رقمی حدود 113 هزار میلیارد ریال به حجم نقدینگی کشور افزوده شده که رشدی 12.4 درصدی را شامل می‌شود.

حجم نقدینگی در کشور از 582 هزار میلیارد ریال در مردادماه سال 83 به 767 هزار میلیارد ریال در مردادماه 84 و نهایتا به 1137 هزار میلیارد ریال در مردادماه امسال افزایش یافته است.

حجم پول در کشور در مردادماه امسال به 331 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مردادماه سال قبل 26.7 درصد رشد نشان می‌دهد. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز در مدت مشابه 21.7 درصد رشد کرده است و به 46 هزار میلیارد ریال رسیده است.

البته اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه روند نزولی طی کرده و حجم آن 8.9 درصد کاهش یافته است.