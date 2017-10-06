حضور «رویاهای دم صبح» در ۲ جشنواره جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «رویاهای دم صبح» به کارگردانی مهرداد اسکویی در جشنواره فیلم مستند حقوق بشر نایروبی از تاریخ ٨ تا ١٢ نوامبر برابر با ۱۷ تا ۲۱ آبان حضور دارد.

به تازگی نیز مهرداد اسکویی برای حضور در جشنواره دوسالانه مستند «یاماگاتا» به ژاپن سفر کرده است.

فیلم «رویاهای دم صبح» در این جشنواره تنها فیلم ایرانی است و در بخش مسابقه «جریان های جدید آسیا» رقابت می کند و در بخش «جریان‌های جدید آسیا» در کنار ۲۰ فیلم دیگر از کشورهایی مانند چین، هنگ‌کنگ، هند، ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، تایوان و آمریکا روی پرده می‌رود.

این بخش در جشنواره دوسالانه فیلم «یاماگاتا» ژاپن که از معتبرترین جشنواره های مستند جهان است، ویژه فیلم‌هایی است که به شیوه‌های جدید و جسورانه بیان در سینمای مستند تاکید دارد.