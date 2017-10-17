نمایش ۲ اثر از ایران در جشنواره فیلم «قرار ملاقات با دیوانگی»!

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «رویاهای دم صبح» به کارگردانی مهرداد اسکویی و «اینجا کسی نمی میرد» به کارگردانی حسین کندری در جشنواره فیلم تورنتو کانادا با عنوان «قرار ملاقات با دیوانگی» به نمایش در می آید.

این فستیوال بزرگترین جشنواره درباره سلامت روانی در جهان است و امسال بیست و پنجمین دوره خود را برگزار می‌کند.

جشنواره فیلم «قرار ملاقات با دیوانگی» از هنر برای ارایه انواع بیماری‌های روانی بهره می‌گیرد و آثاری از فیلمسازان کانادا و جهان را ارایه می‌کند.

این جشنواره ۹ روزه امسال ۱۶ فیلم بلند و ۳۴ فیلم کوتاه را از سراسر جهان به نمایش می‌گذارد.

«رویاهای دم صبح» ساخته مهرداد اسکویی در مدت زمان ۷۶ دقیقه در تاریخ ۵ نوامبر و «اینجا کسی نمی‌میرد» ساخته حسین کندری در مدت زمان ۷۸ دقیقه ۷ نوامبر در این جشنواره اکران می‌شود.