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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

حضور مادام‌‎العمر کاپیتان؛

قرارداد اینیستا با بارسلونا تا دوران بازنشستگی تمدید شد

قرارداد اینیستا با بارسلونا تا دوران بازنشستگی تمدید شد

وب سایت باشگاه بارسلونا اعلام کرد آندرس اینیستا جمعه صبح قراردادش را با این باشگاه تمدید کرده و قرار است تا پایان دوران بازیگری در بارسا بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه بارسلونا صبح روز جمعه خبری که مدت‌ها بود هواداران منتظرش بودند را منتشر کرد و خبر از تمدید قرارداد آندرس اینیستا داد.

اینیستا کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا و دومین بازیکن در تاریخ باشگاه از نظر حضور در بیشترین تعداد بازی‌های رسمی بعد از ژاوی است.

بعد از شک و تردیدهای زیاد درباره آینده این بازیکن، او بالاخره قراردادش را با باشگاه تمدید کرده و قرار است تا پایان دوران فوتبالی‌اش در این تیم بماند.

او در حال حاضر مشغول ریکاوری مصدومیت عضلانی‎اش است و امروز قراردادش را در حضور بارتومئو، رئیس باشگاه تمدید کرده است. انتظار می‎رود به زودی رئیس بارسا در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده و در اینباره اطلاع‌‎رسانی کند.

کد مطلب 4105917

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