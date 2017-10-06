قرارداد اینیستا با بارسلونا تا دوران بازنشستگی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه بارسلونا صبح روز جمعه خبری که مدتها بود هواداران منتظرش بودند را منتشر کرد و خبر از تمدید قرارداد آندرس اینیستا داد.
اینیستا کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا و دومین بازیکن در تاریخ باشگاه از نظر حضور در بیشترین تعداد بازیهای رسمی بعد از ژاوی است.
بعد از شک و تردیدهای زیاد درباره آینده این بازیکن، او بالاخره قراردادش را با باشگاه تمدید کرده و قرار است تا پایان دوران فوتبالیاش در این تیم بماند.
او در حال حاضر مشغول ریکاوری مصدومیت عضلانیاش است و امروز قراردادش را در حضور بارتومئو، رئیس باشگاه تمدید کرده است. انتظار میرود به زودی رئیس بارسا در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده و در اینباره اطلاعرسانی کند.
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