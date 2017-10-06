چین بلاکباستر «مبارز گرگ ۲» را به اسکار فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، چین فیلم ابربلاکباستر «مبارز گرگ ۲» را به عنوان فیلم انتخابی اش برای شرکت در بخش فیلم خارجی زبان جوایز اسکار ۲۰۱۸ انتخاب و ارسال کرده است.

این فیلم به راحتی موفق ترین فیلم از نظر فروش باکس آفیسی است که تا به حال برای رقابت در جوایز اسکار فیلم خارجی زبان ارسال شده است. این فیلم که توسط هنرمندی رزمی کار به نام وو جینگ نوشته و کارگردانی شده و خود او نقش اول را هم بازی می کند، توانسته از روز اکرانش یعنی بیست و هفتم جولای تا به حال ۸۵۱.۶ میلیون دلار تنها در چین بفروشد که فروشی خارق العاده است. تنها یک فیلم تا به حال توانسته فقط در یک بازار بیشتر از بفروشد که آن هم فیلم «جنگ ستارگان: نیرو بیدار می شود» جی جی آبرامز محصول سال ۲۰۱۵ با ۹۳۶.۶ میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی بود.

«مبارز گرگ ۲» که یک فیلم اکشن تماشاچی پسند میهن پرستانه است، داستان یک مامور نیروهای ویژه ارتش چین (با بازی وو) را تعریف می کند که با آدمکش های غربی تشنه به خون مبارزه می کند تا جان شهروندان چینی را نجات بدهد که در یک جنگ داخلی آفریقایی گیر افتاده اند. فرنک گریلو بازیگر آمریکایی فیلم های «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» و «مبارز» نقش شخصیت منفی اول فیلم را بازی می کند و سلینا جِید بازیگر آمریکایی-هنک کنگی هم قهرمان زن داستان است.

جو و آنتونی روسو که از چهره های اصلی کمپانی مارول هستند و فرنچایز «کاپیتان آمریکا» را کارگردانی می کنند، از طریق استودیوی چینی شان یعنی آنتم اند سانگ در «مبارز گرگ ۲» به عنوان مشاور حضور داشتند. گفته می شود برادران روسو بودند که گریلو و تعدادی از اعضای تیم بدل کاری شان را به این پروژه معرفی کردند تا صحنه های مبارزه بهتری برای آن ساخته شود. خیلی ها می گویند موفقیت این فیلم دقیقا به خاطر همین ترکیب خاص فیلمسازی هالیوودی و داستان سرایی جذاب چینی بوده است.

چین تا به حال دو بار در بخش فیلم خارجی زبان اسکار توانسته با فیلم های «جودو» سال ۱۹۹۰ و «قهرمان» سال ۲۰۰۲ نامزد دریافت این جایزه شود که هر دو بار ژانگ ییمو کارگردان نامی این کشور روی صندلی کارگردانی نشسته بود. با این حال، پرجمعیت ترین کشور جهان هنوز موفق به کسب یک جایزه اسکار نشده است.