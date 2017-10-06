نرم دوی مدافع پرسپولیس و مصدومیت جزیی کامیابی نیا

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد تا دومین تمرین شاگردان برانکو در روز جمعه انجام شود.
* شجاع خلیلزاده امروز همراه با فیزیوتراپ تیم به نرمدوی دور زمین مشغول شد. همچنین فرشاد احمدزاده که در تمرین صبح، پا به پای سایر بازیکنان پرسپولیس تمرین کرد زیر نظر کادر پزشکی قرار داشت.
* بازیکنان پرسپولیس ابتدا زیر نظر مارکو بدنهای خود را گرم کردند. پس از آن سرمربی سرخپوشان، بازیکنان را به دو قسمت تقسیم کرد تا تمرینات سرعتی انجام دهند. بازیکنان پرسپولیس سپس در گوشهای از زمین بازیکنان پرسپولیس به عبور از موانع پرداختند.
* دروازه بانان پرسپولیس بطور اختصاص با ایگور پانادیچ تمرین کردند.
* چهار ملیپوش تیم پرسپولیس به همراه بشار رسن که در تیم ملی عراق حضور دارد از غایبان این تمرین بودند.
* کمال کمیابینیا در قسمتی از تمرین از ناحیه مچ پای راست دچار مصدومیت شد که فیزیوتراپ تیم با زدن اسپری باعث شد تا این بازیکن بتواند به ادامه تمرین مشغول شود.
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