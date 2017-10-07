به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۸ و فرهنگ سرای گلستان؛ شهید مدافع حرم «جواد الله کرم» متولد دوم تیر ماه سال ۱۳۶۰ و اهل محله مهرآباد تهران بود. وی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که برای دفاع از حرم عمه سادات داوطلبانه به سوریه اعزام شد و در جریان حمله نیروهای تکفیری به خان‌طومان در زمان آتش ‌بس اردیبهشت سال ۹۵ به شهادت رسید. پیکر وی در منطقه ماند و در زمره شهدای جاویدالاثر قرارگرفت.

همسر شهید الله کرم در این مراسم گفت: من از همان ابتدا و زمان آشنایی با هدف و خواسته آقاجواد آشنا بودم همه ما برایمان جا افتاده بود که در کنار علاقه ای که به خانواده اش، من و بچه ها دارد ادای تکلیفش را مهمتر می داند.

وی با تأکید بر اینکه ایمان و اخلاق آقا جواد کم نظیر بود، افزود: نسبت به اوضاع واحوال همه نگران بودند و تمام تلاش شان بر این بود که تا جای ممکن از دور و بری ها کسی مشکلی نداشته باشد حتی نسبت به بنده و بچه ها دلسوز و مهربان بود.

شهید الله کرم همیشه عادت داشت به محض رسیدن به خانه تمام مشغله های کاری را کنار بگذارد و مشغول بچه ها می شد، وی اظهار داشت: کسی در خانه احساس کمبود محبت و معاش نمی کرد، برایمان جا افتاده بود که آقا جواد خانواده اش را دوست دارد اما تکلیف را مهمتر از خانواده می دانست ما هم هرگز مانع رفتن ایشان به ماموریت نمی شدیم.

وی با بیان اینکه آقاجواد همیشه در جواب اینکه چرا اصرار بر رفتن به سوریه دارد ادامه داد: در جواب همه می گفت اگر به سوریه نرویم باید در ایران با دشمن رو به رو شویم. آیا شما دوست دارید دشمن وارد تهران بشود و خانه و زندگی ما را ویران کند؟ پس بهتر این است که در سوریه با دشمن رو به رو شویم و او را عقب بزنیم.

همسر شهید جواد الله کرم با بیان اینکه شهید اعتقاد داشت که حتی اگر حرم حضرت زینب(س) هم در سوریه نبود باید می رفت و چیزی از اهمیت رفتن ایشان کم نمی شد چه برسد به اینکه بحث حرم هم پیش آمده بود تصریح کرد: آقا جواد میگفت سوریه محور مقاومت ما است اگر از دست برود خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی است و از طرف دیگر غرور و غیرتم اجازه نمی دهد که زنان و کودکان مسلمان در این کشور بی دفاع و بی سرپناه بمانند.

مادر شهید جواد الله کرم در این مراسم با مرور زوری که خبر شهادت فرزندش را شنید گفت: از صبح آیه شریف "ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون" ورد زبانم بود و خاطرم هست روزه بودم.

وی افزود: نزدیک ظهر بود که دیدم یکی از دخترانم به خانه آمد اما چهره اش آرام نبود چندبار پرسیدم چیزی شده که آنقدر بهم ریخته ای گفت نه فقط آقا جواد مجروح شده است.

مادر شهید اظهار داشت: دیدم چشمان دخترم اشک داشت گفتم مادر می دانم آقاجواد شهید شده است بمن بگو چون از صبح انگار بمن تلقین شده است که امروز خبر شهادتش را میشنوم همین موقع بود که دیدم جمعی از فامیل و همسایه ها وارد منزل شدند برای تسلی خاطر دادن.

مادر شهید الله کرم با تأکید بر اینکه ما نمی توانیم درمقابل مشیت و وعده خداوند بایستیم، ادامه داد: خداوند در قران فرموده وعده من حق است و عملی می شود اگر بپذیریم وعده مرگ و شهادت هر انسانی آنطور رقم می خورد که تقدیر خداوند است دیگر دلیلی ندارد برای رفتن فرزندمان به جبهه دفاع اهل بیت ممانعت کنیم.

در ادامه این مراسم از خانواده شهید جاویدالاثر مدافع حرم جواد الله کرم با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.

گفتنی است این مراسم هر هفته در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگ‌سرای گلستان مراجعه کنند.