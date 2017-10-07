به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات اعلام شده در کانال تلگرامی مدرسه، دوره‌های آموزش خبرنگاری خبرگزاری مهر تلفیقی از مباحث تئوریک و کارگاه‌های مهارت آموزی خواهد بود، بدین ترتیب که مباحث تئوریک توسط آقای اسماعیل عباسی، از مدرسان باسابقه دانشگاه هنر، که خود نیز از عکاسان باتجربه و مترجم کتاب فتوژورنالیسم و مولف چندین جلد کتاب در حوزه عکاسی هستند، تدریس می‌شود.

آقای عباسی بنیانگذار و دبیر «جشنواره عکس کودک» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و از فعالان این رشته و داور چندین جشنواره عکس بوده و هستند. در کنار تئوری و تمرین، با حضور عکاسان خبرگزاری مهر، تکنیک­‌های عملی و تجربیات میدانی عکاسی خبری نیز به دانشجویان منتقل خواهد شد.

هفته آینده نیز کلاس‌­های خبرنگاری بین‌­المللی با تدریس دکتر امیدعلی مسعودی آغاز خواهد شد. دکتر مسعودی، عضو هیات علمی دانشگاه سوره و مدیرگروه کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی این دانشگاه از مدرسان باسابقه ارتباطات در کشور هستند که بیش از دو دهه تجربه فعالیت در عرصه مطبوعات را داشته و مولف چندین کتاب در این حوزه هستند.

در کنار تدریس مباحث تئوریک، کارگاه‌­های مهارت‌­آموزی و بیان تکنیک‌­ها و تجربیات میدانی خبرنگاری بین‌­المللی توسط محمد قادری، سردبیر روزنامه تهران تایمز و مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر و مرتضی غرقی، خبرنگار سابق صدا و سیما در نیویورک تشکیل خواهد شد.

برپایه این گزارش، مسئولان مدرسه روزنامه نگاری مهر اعلام کرده‌­اند، فرصت ثبت نام در این کلاس‌­ها هنوز باقی است و علاقه­‌مندان برای اطلاع از شرایط و ثبت نام می­توانند با شماره ۸۸۳۸۳۳۷۲ تماس بگیرند. در پایان این دوره­های آموزشی گواهینامه معتبر آموزشی نیز برای شرکت­کنندگان صادر خواهد شد.