به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات اعلام شده در کانال تلگرامی مدرسه، دورههای آموزش خبرنگاری خبرگزاری مهر تلفیقی از مباحث تئوریک و کارگاههای مهارت آموزی خواهد بود، بدین ترتیب که مباحث تئوریک توسط آقای اسماعیل عباسی، از مدرسان باسابقه دانشگاه هنر، که خود نیز از عکاسان باتجربه و مترجم کتاب فتوژورنالیسم و مولف چندین جلد کتاب در حوزه عکاسی هستند، تدریس میشود.
آقای عباسی بنیانگذار و دبیر «جشنواره عکس کودک» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و از فعالان این رشته و داور چندین جشنواره عکس بوده و هستند. در کنار تئوری و تمرین، با حضور عکاسان خبرگزاری مهر، تکنیکهای عملی و تجربیات میدانی عکاسی خبری نیز به دانشجویان منتقل خواهد شد.
هفته آینده نیز کلاسهای خبرنگاری بینالمللی با تدریس دکتر امیدعلی مسعودی آغاز خواهد شد. دکتر مسعودی، عضو هیات علمی دانشگاه سوره و مدیرگروه کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی این دانشگاه از مدرسان باسابقه ارتباطات در کشور هستند که بیش از دو دهه تجربه فعالیت در عرصه مطبوعات را داشته و مولف چندین کتاب در این حوزه هستند.
در کنار تدریس مباحث تئوریک، کارگاههای مهارتآموزی و بیان تکنیکها و تجربیات میدانی خبرنگاری بینالمللی توسط محمد قادری، سردبیر روزنامه تهران تایمز و مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر و مرتضی غرقی، خبرنگار سابق صدا و سیما در نیویورک تشکیل خواهد شد.
برپایه این گزارش، مسئولان مدرسه روزنامه نگاری مهر اعلام کردهاند، فرصت ثبت نام در این کلاسها هنوز باقی است و علاقهمندان برای اطلاع از شرایط و ثبت نام میتوانند با شماره ۸۸۳۸۳۳۷۲ تماس بگیرند. در پایان این دورههای آموزشی گواهینامه معتبر آموزشی نیز برای شرکتکنندگان صادر خواهد شد.
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