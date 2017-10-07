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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

آغاز دوره‌­های آموزش خبرنگاری وعکاسی خبرگزاری مهر از بیستم مهرماه

آغاز دوره‌­های آموزش خبرنگاری وعکاسی خبرگزاری مهر از بیستم مهرماه

دوره‌های آموزش خبرنگاری خبرگزاری مهر که با شعار «هر خبرنگار، یک تحریریه» برگزار می‌شود، از روز ۲۰ مهرماه سال جاری با آغاز دوره «عکاسی خبری»، افتتاح می‌­شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات اعلام شده در کانال تلگرامی مدرسه، دوره‌های آموزش خبرنگاری خبرگزاری مهر تلفیقی از مباحث تئوریک و کارگاه‌های مهارت آموزی خواهد بود، بدین ترتیب که مباحث تئوریک توسط آقای اسماعیل عباسی، از مدرسان باسابقه دانشگاه هنر، که خود نیز از عکاسان باتجربه و مترجم کتاب فتوژورنالیسم و مولف چندین جلد کتاب در حوزه عکاسی هستند، تدریس می‌شود.

آقای عباسی بنیانگذار و دبیر «جشنواره عکس کودک» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و از فعالان  این رشته و داور چندین جشنواره عکس بوده و هستند. در کنار تئوری و تمرین، با حضور عکاسان خبرگزاری مهر، تکنیک­‌های عملی و تجربیات میدانی عکاسی خبری نیز به دانشجویان منتقل خواهد شد.

هفته آینده نیز کلاس‌­های خبرنگاری بین‌­المللی با تدریس دکتر امیدعلی مسعودی آغاز خواهد شد. دکتر مسعودی، عضو هیات علمی دانشگاه سوره و مدیرگروه کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی این دانشگاه از مدرسان باسابقه ارتباطات در کشور هستند که بیش از دو دهه تجربه فعالیت در عرصه مطبوعات را داشته و مولف چندین کتاب در این حوزه هستند.

در کنار تدریس مباحث تئوریک، کارگاه‌­های مهارت‌­آموزی و بیان تکنیک‌­ها و تجربیات میدانی خبرنگاری بین‌­المللی توسط محمد قادری، سردبیر روزنامه تهران تایمز و مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر و مرتضی غرقی، خبرنگار سابق صدا و سیما در نیویورک تشکیل خواهد شد.

برپایه این گزارش، مسئولان مدرسه روزنامه نگاری مهر اعلام کرده‌­اند، فرصت ثبت نام در این کلاس‌­ها هنوز باقی است و علاقه­‌مندان برای اطلاع از شرایط و ثبت نام می­توانند با شماره ۸۸۳۸۳۳۷۲  تماس بگیرند. در پایان این دوره­های آموزشی گواهینامه معتبر آموزشی نیز برای شرکت­کنندگان صادر خواهد شد.

کد مطلب 4106700

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