۱۶۴ هزار تماس با سامانه پلیس ۱۱۰ زنجان گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، به فعالیت های سامانه فوریتهای پلیس ۱۱۰ اشاره کرد و افزود: در استان زنجان طی شش ماهه سالجاری ۱۶۴ هزار نفر با سامانه پلیس ۱۱۰ تماس گرفته اند که از این تعداد ۷۹ هزار تماس در خصوص راهنمایی و مشاوره بوده و ۲۵ هزار تماس هم منجر به عملیات شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مردم به پلیس اعتماد دارند و این بسیار خوب است ولی باید مردم به این امر توجه داشته باشند به مواردی که مربوط به پلیس است تماس بگیرند و تماس های بی مورد باعث هدر رفت زمان و انرژی نیرو می شود.

آزادی بر لزوم توجه به امر مهم مشاوره اشاره کرد و افزود: مشاوره ها در موضوعات حقوقی، اجتماعی، روان سنجی است و بیشتر پرونده های ارجاع شده به این مرکز در حوزه خانوادگی است.

وی ابراز کرد: نیروی انتظامی در راستای حل و فصل مشکلات مردم مرکز مشاوره آرامش را برای عموم را در دستور کاری خود دارد و این مرکز مشاوره با تعرفه بسیار کم مشاوره لازم را به مراجعه کنندگان دارد و در صورت نداشتن توان مالی مشاوره به صورت رایگان است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در این مرکز اگر اختلافات در کلانتری ها و پاسگاه ها حل و فصل نشد به این مراکز ارجاع داده می شوند و این مرکز در چند سال گذشته در امر حل و فصل پرونده ها عملکرد خوبی را در کار نامه خود ثبت کرده است.

آزادی یاد آورشد: مراکز مشاوره نیروی انتظامی با آگاه سازی افراد عامل مهم پیشگیری از جرایم هستند و باعث کاهش آمار تخلفات می شوند بنابراین باید به امر مشاوره توجه ویژه شود.