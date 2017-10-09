  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۰:۱۱

مقدماتی جام جهانی - گروه D؛

صربستان هم مستقیما صعود کرد/گرت بیل جام جهانی را از دست داد

صربستان هم مستقیما صعود کرد/گرت بیل جام جهانی را از دست داد

تیم ملی فوتبال صربستان با غلبه بر گرجستان بعنوان صدرنشین گروه D به جمع تیم های حاضر در جام جهانی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای مقدماتی جام جهانی در گروه D دوشنبه شب ادامه یافت و طی آن تیم ملی صربستان برابر گرجستان پیروزی نزدیک یک بر صفر را رقم زد.

نمانیا گودج (۷۴) در این بازی برای تیم صربستان گلزنی کرد.

بدین ترتیب تیم ملی صربستان ۲۱ امتیازی شد و بعنوان صدرنشین گروه D مستقیما به جام جهانی صعود کرد.

در این گروه تیم های ملی ولز و ایرلند دیداری حساس را برگزار کردند که در پایان تیم ولز مقابل مهمان خود یک بر صفر شکست خورد. جیمز مک کلین (۵۷) زننده گل این تیم بود.

یاران گرت بیل با ۱۷ امتیاز در رده سوم قرار گرفتند و امیدهای خود را برای کسب سهمیه در پلی آف از دست دادند. تیم ایرلند با این برد شیرین ۱۹ امتیازی شد و به رده دوم جدول رفت.

مولداوی و اتریش هم در دیداری تشریفاتی برابر هم ایستادند که در پایان اتریش یک بر صفر میزبان خود را شکست داد.

کد مطلب 4109425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها