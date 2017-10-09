صربستان هم مستقیما صعود کرد/گرت بیل جام جهانی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای مقدماتی جام جهانی در گروه D دوشنبه شب ادامه یافت و طی آن تیم ملی صربستان برابر گرجستان پیروزی نزدیک یک بر صفر را رقم زد.

نمانیا گودج (۷۴) در این بازی برای تیم صربستان گلزنی کرد.

بدین ترتیب تیم ملی صربستان ۲۱ امتیازی شد و بعنوان صدرنشین گروه D مستقیما به جام جهانی صعود کرد.

در این گروه تیم های ملی ولز و ایرلند دیداری حساس را برگزار کردند که در پایان تیم ولز مقابل مهمان خود یک بر صفر شکست خورد. جیمز مک کلین (۵۷) زننده گل این تیم بود.

یاران گرت بیل با ۱۷ امتیاز در رده سوم قرار گرفتند و امیدهای خود را برای کسب سهمیه در پلی آف از دست دادند. تیم ایرلند با این برد شیرین ۱۹ امتیازی شد و به رده دوم جدول رفت.

مولداوی و اتریش هم در دیداری تشریفاتی برابر هم ایستادند که در پایان اتریش یک بر صفر میزبان خود را شکست داد.