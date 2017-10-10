اولین نشست ستاد انتخابات کمیسیون ورزشکاران پیش از ثبت کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه هفته آینده زمان ثبت نام از کاندیداهای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک به طور رسمی در محل این کمیته آغاز شده و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت. ثبت نام از کاندیداها در طبقه دوم (سالن کنفرانس) کمیته ملی المپیک انجام می شود.

پیش از آغاز ثبت نام کاندیداهای کمیسیون ورزشکاران اولین نشست رسمی اعضای ستاد انتخابات این کمیسیون به منظور بررسی و آخرین جمع بندی ها برای نظارت بر روند ثبت نام کاندیداها و انجام انتخابات برگزار خواهد شد.

۱- دبیر کل کمیته ملی المپیک، ۲- رئیس فعلی کمیسیون ورزشکاران، ۳- رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، ۴- مدیر واحد برون مرزی کمیته ملی المپیک، ۵- مدیر حراست کمیته ملی المپیک، ۶- مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک، ۷- مشاور حقوقی همراه با ۸ و ۹- دو نفر به انتخاب رئیس کمیته ملی المپیک افرادی هستند که شنبه گذشته با تصویب هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به عنوان اعضای ستاد انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک انتخاب شدند و حکم خود را هم دریافت کردند.

البته اعضای ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران سه شنبه هفته گذشته جلسه ای را به منظور بررسی دستورالعمل انتخابات این کمیسیون برگزار کردند اما نشست هفته آینده، اولین جلسه آنها بعد از معرفی رسمی به حساب می آید.