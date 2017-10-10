به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپیدرود که در هفته‌های اخیر نتایج بهتری نسبت به ابتدای فصل گرفت و تا حدودی از منطقه خطر در جدول دور شد، در هفته نهم لیگ برتر میهمان تیم سایپا است. این تیم که هواداران زیادی در رشت دارد و یکی از پر هوادارترین تیم‌های حاضر در لیگ برتر است در این دیدار خارج از خانه خیلی احساس غربت نخواهد کرد چرا که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته چیزی نزدیک به هزار هوادار این تیم در راستای حمایت از آن از رشت به تهران می‌آیند.

باشگاه سپیدرود هوادارانش را که مایل به حضور در تهران هستند ساماندهی کرده تا بتواند چیزی در حدود هزار نفر از هوادارانش را در سفری یک روزه به تهران بیاورد. هواداران این تیم صبح جمعه راهی تهران شده و پس از اتمام دیدار با سایپا بلافاصله به رشت باز می‌گردند.

تیم فوتبال سپیدرود در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶ روز ۲۱ مهر در تهران به دیدار تیم سایپا می‌رود. سپیدرود در پایان هفته هشتم با ۸ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد و حریف این تیم سایپا با ۱۲ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار دارد.