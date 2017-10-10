به گزارش خبرگزاری مهر، خورخه شامپائولی، سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین، از هواداران این تیم دعوت کرده برای بازی حساس مقابل اکوادور به تماشای مسی شگفت‌انگیز بنشینند.

او در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی گفت: در این ۳ بازی من یک مسی بی‌نظیر و وفادار دیدم. اگر همه بازیکنانم به اندازه مسی آماده بودند حالا اوضاع برایمان بسیار مرتب بود. از شما هم دعوت می‎کنم برای دیدن مسی بیایید.

شامپائولی در اداه درباره بازی گفت: در این مورد خاص خوشحال می‌شوم حتی اگر تیمم خوب بازی نکرد هم نتیجه بگیرد. امیدوارم در این بازی به موفقیت برسیم، چون جدا از آمار و ارقام آرژانتین مستحق حضور در جام جهانی است.

بازی آرژانتین مقابل اکوادور آخرین شانس این تیم برای زنده نگه داشتن امید برای رفتن به جام جهانی است.