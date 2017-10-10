نزاع و درگیری بیشترین آمار جرایم در اردبیل را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری ظهر سه‌شنبه در همایش راهوران محله اردبیل تصریح کرد: متأسفانه میزان نزاع و درگیری در اردبیل بالا بوده و بیش از سایر جرایم است.

وی افزود: بخش اعظمی از نزاع در هنگام وقوع تصادفات مشاهده می‌شود و برای یک تصادف جزئی متأسفانه شاهد درگیری و ونزاع بین افراد نیز هستیم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان با تأکید به اینکه اردبیل از استان‌های امن کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: با این وجود ضروری است برای کاهش نزاع و درگیری فرهنگ‌سازی انجام شود.

سروری در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: نیروی انتظامی ایجاد امنیت و آرامش را وظیفه خود دانسته و نه تنها در موضوع ترافیک بلکه در انضباط اجتماعی و پیشگیری از جرایم نیز تمامی توان خود را به کار گرفته است.

وی با ذکر مثالی به کاهش تصادفات جاده‌ای استان اشاره و تأکید کرد: این دستاورد مثبت می‌بایست تداوم داشته و تمامی نهادها مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی خود را سازمانی یادگیرنده می‌داند، اضافه کرد: در واقع در سایه آموزش و تحقیق این نهاد به دنبال برقراری امنیت و آرامش در جامعه است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان تصریح کرد: با این وجود برای تحقق اهداف ضروری است ادارات دیگر نیز مشارکت داشته و در تحقق اهداف و برنامه‌های این نهاد همکاری کنند.