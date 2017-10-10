۱۴۰ هزار تخلف رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصورکیایی بعداز ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان اظهار کرد: مدیریت ترافیک و دریافت اطلاعات برخط تردد در محورهای مواصلاتی استان با استفاده از دوربین های نظارت ترافیکی، سیستم های ترددشمار و دیگر سامانه های هوشمند انجام می گیرد به طوریکه در شش ماه نخست سال جاری علاوه بر ثبت تعداد ترددها و سایر شاخص های ترافیکی، با استفاده از سامانه های ثبت تخلف، تخلفات رانندگان نیز در جاده های استان به طور مستمر ثبت می شود.

وی گفت: بر اساس آمار ثبت شده در شش ماهه اول سالجاری، شهریور ماه با ثبت بیش از ۳۰ هزار تخلف، بیشترین درصد تخلفات از سوی رانندگان در جاده های استان سمنان را به خود اختصاص داده است.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان در خصوص نقش سرعت در وقوع تصادفات رانندگی عنوان کرد: در سرعت های فراتر از سرعت مجاز، زمان عکس العمل در هنگام مواجه با خطر به حداقل می رسد و به عبارتی راننده در هنگام مشاهده خطر زمان کمتری برای انجام واکنش مناسب برای پیشگیری از وقوع حادثه در اختیار دارد.

منصورکیایی با بیان اینکه شدت تصادفات رانندگان با سرعتی بیش از حد مجاز نسبت به رانندگانی که سرعت مجاز را رعایت کرده اند بیشتر است، تصریح کرد: به کارگیری سامانه های ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی موجب شناسایی هوشمند تخلف، کاهش استفاده از نیروی انسانی و همچنین سبب کاهش تخلفات و تلفات رانندگی در سطح جاده ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور برای اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و کاهش تخلفات در طول محورهای بزرگراهی استان تجهیز شده اند، افزود: با بکارگیری این تجهیزات، علاوه بر ثبت سرعت لحظه‌ای وسایل نقلیه در پای هر دوربین ثبت تخلف، میانگین سرعت آنها در بین دوربین‌ها نیز محاسبه شده و در صورت داشتن سرعت غیرمجاز در طول مسیر، پلاک خودروهای متخلف توسط سامانه های مذکور ثبت می‌شود

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان در پایان اظهار کرد: با توجه به راه اندازی سامانه جامع اطلاع رسانی ۱۴۱، شهروندان با بهره مندی از امکانات جامع این سامانه می توانند سفرهای جاده ای خود را مدیریت کنند.