اعلام زمان آغاز فیلمبرداری سریال «هست و نیست»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، سریال «هست و نیست» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی محسن شایانفر در اولین پلان خود حمیدرضا پگاه و الهام پاوه نژاد را مقابل دوربین خود قرار می دهد.

حمیدرضا پگاه، فرهاد قائمیان، نگار عابدی، الهام پاوه نژاد، سیاوش خیرابی، نازنین کریمی، سولماز حصاری، سیامک اطلسی، امیر دژاکام، آوا دارویت، غزاله اکرمی و... به عنوان بازیگران «هست و نیست» انتخاب شده اند.

در خلاصه داستان سریال آمده است :گاهی بود و نبود و هست و نیستِ آدم ها، به وسوسه ای گره می خورد که به سادگی بازنمی شود...!

بخشی از عوامل این سریال عبارتند از تصویربردار: رضا شیبانی، صدابردار: مهدی آزادی، برنامه ریز: مسعود میمی، دستیار کارگردان: امین محمودی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی و ...

سریال «هست و نیست» قرار است در ۳۰ قسمت از ابتدای بهمن ماه روانه آنتن شود.