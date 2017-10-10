مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد یزد در این باره به خبرنگار مهر گفت: معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد با همکاری روابط عمومی دانشگاه، مسابقه عکاسی موبایلی شهر جهانی یزد را برگزار می کند.

محمدرضا احمدزاده بیان کرد: یزد حسینیه ایران و محرم، یزد دارالعلم و شروع سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه ها، یزد دارالعباده و آثار فرهنگی مذهبی، یزد اولین شهر خشت خام و بناهای تاریخی، یزد مرکز جغرافیای ایران و طبیعت و حیات وحش و یزد ششمین شهر جهانی و بایدها و نبایدها از محورهای این جشنواره است.

وی با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقه یادآور شد: به پنج نفر از برگزیدگان این جشنواره جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.

احمدزاده با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۳۰ مهرماه جاری است، افزود: داوری آثار نیز در هفته دوم آبان‌ماه انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد یزد ادامه داد: شرکت در این جشنواره برای همگان آزاد است و محدودیت سنی نیز در این جشنواره در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: هر نفر می تواند فقط یک عکس را به دبیرخانه ارسال کند و آثار باید با توجه به محورهای جشنواره و مربوط به استان یزد باشد.

احمدزاده همچنین با تاکید بر اینکه ارسال آثار فقط از طریق ربات (@iau۲۰۲۰bot) امکان پذیر است، اظهار داشت: از نظر دبیرخانه جشنواره ارسال کننده مالک اثر شناخته می شود ضمن اینکه عکس های ترکیبی شامل چند تصویر مجزا همچنین تصاویر ویرایش شده توسط نرم افزار نیز قابل قبول نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در صورت موفقیت آمیز بودن ارسال عکس توسط ربات، کد رهگیری اعلام می شود و با توجه به اینکه برنده مسابقه با کدرهگیری اعلام می شود، شرکت کنندگان باید تا پایان مسابقه شماره کد رهگیری را حفظ کنند.

احمدزاده از نمایش تصاویر ارسالی در صفحه رسمی دانشگاه در اینستاگرام خبر داد و گفت: تصاویری که تاکنون ارسال شده به حدی جالب و زیباست که مجموعه ای از این عکس‌ها منتشر خواهد شد و به احتمال زیاد نمایشگاهی از این تصاویر نیز در دانشگاه آزاد یزد برپا خواهد شد.