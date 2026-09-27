پایان دو راند نخست تراپ بانوان و آقایان

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، دو راند نخست مرحله مقدماتی رقابتهای تراپ بانوان و آقایان در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.
در بخش بانوان مرضیه پرورشنیا در دو راند نخست به ترتیب امتیازهای ۱۹ و ۲۱ و در مجموع ۴۰ امتیاز را به ثبت رساند.
در بخش آقایان نیز محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز و در مجموع ۴۶ امتیاز کسب کرد.
رقابتهای تراپ فردا با برگزاری سه راند باقیمانده مرحله مقدماتی ادامه خواهد یافت و در پایان پنج راند تیراندازان فینالیست مشخص خواهند شد.
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