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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان دو راند نخست تراپ بانوان و آقایان

پایان دو راند نخست تراپ بانوان و آقایان

دو راند نخست تراپ بانوان و آقایان در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا به پایان رسید و تکلیف فینالیست‌ها فردا مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، دو راند نخست مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان و آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.
در بخش بانوان مرضیه پرورش‌نیا در دو راند نخست به ترتیب امتیازهای ۱۹ و ۲۱ و در مجموع ۴۰ امتیاز را به ثبت رساند.

در بخش آقایان نیز محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز و در مجموع ۴۶ امتیاز کسب کرد.

رقابت‌های تراپ فردا با برگزاری سه راند باقی‌مانده مرحله مقدماتی ادامه خواهد یافت و در پایان پنج راند تیراندازان فینالیست مشخص خواهند شد.

کد مطلب 6959821

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