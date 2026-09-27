به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و هشتمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «حقوق کودک در زمان مخاصمات مسلحانه و تکالیف دولتهای درگیر و دول ثالث در قبال آن» به همت گروه فقه حقوق و تکالیف شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر برگزار میشود.
در این نشست، فاطمه زیبائینژاد، پژوهشگر حقوق بینالملل و سرپرست دبیرخانه مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید، به ارائه بحث خواهد پرداخت.
حجتالاسلام سعید رهایی، استاد درس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مفید، به عنوان ناقد در این نشست حضور خواهد داشت و حجتالاسلام علی شریفی، دبیر گروه فقه حقوق و تکالیف شهروندی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، دبیری علمی نشست را برعهده دارد.
این نشست روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد.
علاقهمندان همچنین میتوانند به صورت غیرحضوری از طریق نشانی bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این نشست شرکت کنند.
نظر شما