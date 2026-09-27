به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج مظفری اظهار داشت: با توجه به اجرای عملیات آتشباری در حد فاصل کیلومتر ۹ تا ۱۰ محور ایوان - قلاجه، به منظور حفظ ایمنی ترددکنندگان و تسهیل در اجرای عملیات عمرانی، این مقطع از محور در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵ به مدت ۲ روز مسدود خواهد بود.

وی افزود: پلیس راه استان ایلام ضمن هماهنگی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تمهیدات لازم را برای هدایت ترافیک در نظر گرفته است. بر این اساس، مسیرهای جایگزین برای تردد هموطنان به شرح زیر تعیین شده است

وی تصریح کرد: مسیر ایلام به کرمانشاه تردد از محور «ایلام - سرابله - کرمانشاه» انجام خواهد شد.

وی افزود: مسیر برگشت کرمانشاه به ایلام: تردد از محور «کرمانشاه - چهارمله - سرابله - ایلام - ایوان» امکان‌پذیر است.

سرهنگ مظفری در پایان از تمامی رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در این مسیرها را دارند درخواست کرد: ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوها و علائم هشداردهنده در محل‌های عملیاتی، با مأموران پلیس راه و عوامل راهداری همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد بروز حوادث باشیم.