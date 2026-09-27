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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

روسیه: دبیرکل سازمان ملل برای منافع غربی‌ها کار می‌کند

روسیه: دبیرکل سازمان ملل برای منافع غربی‌ها کار می‌کند

وزیر خارجه روسیه از عملکرد دبیرکل سازمان ملل در راستای منافع کشورهای غربی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: ما می خواهیم این سازمان واقعا مرکزی برای هماهنگی منافع تمام کشورها باشد اما تیم کنونی در سازمان ملل به رهبری آنتونیو گوترش نمی تواند درخواست های اصلی منشور این سازمان را محقق کند.

وی اضافه کرد: گوترش بر اساس اصول دوگانه به نفع کشورهای غربی عمل می کند. عجیب است که حق تعیین سرنوشت برای مجمع الجزایر گرینلند در سازمان ملل ذکر شده اما خبری از شبه جزیره کریمه روسیه نیست.

لاوروف تصریح کرد: من چند روز قبل از گوترش در این خصوص سؤال کردم. وی گفت که در این باره مدت زیادی فکر شده و این موضوع متفاوت است.

کد مطلب 6959814

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
      3 0
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      بی جهت مقر سازمان ملل و غیره در امریکا نیست !؟ در دنیا زور قدرت قلدری حکومت میکند نه قانون عادلانه انسانی و حقوق بشری واقعی حقیقی ! ضعفا را امریکا اروپا اسرائیل پایمال میکنند جان و مالشان را میگیرند ! مرگ بر امریکا اروپا اسرائیل
    • ناشناس IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باید سازمان ملل از امریکا به کشور دیگری مانند چین انتقال پیدا کند

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