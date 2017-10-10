به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان کارلوس کی روش که در نخستین دیدار آماده سازی خود برای حضور در جام جهانی برابر توگو به برتری دست پیدا کرده بودند، شامگاه امروز سه شنبه در دومین بازی تدارکاتی به مصاف میزبان جام جهانی رفتند و به تساوی یک به یک دست یافتند.

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وریا غفوری، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، وحید امیری، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سردار آزمون یازده بازیکنی بودند که این دیدار را برای ایران شروع کردند و در نیمه دوم روزبه چشمی، سامان قدوس، احمد عبدالله زاده و اکبر ایمانی هم وارد زمین شدند.

هر چند در نیمه اول گلی از دروازه ها عبور نکرد اما اکثر زمان بازی در اختیار تیم ملی روسیه بود و میزبان جام جهانی مالکیت توپ را در اختیار داشت اما نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه ایران ایجاد کند.

شاگردان کارلوس کی روش هم هر چند تمرکزشان را روی دفاع گذاشته بودند اما نیم نگاهی هم به ضد حملات داشتند و صاحب چند موقعیت هم شدند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند تا در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم برای ایران کمی بهتر از نیمه نخست بود. موقعیت های گلزنی کشورمان بیشتر از حریف بود اما تنها یکبار توانستیم از این موقعیت استفاده کنیم. در دقیقه ۵۹ نفوذ خوب مهدی طارمی داخل محوطه جریمه و ارسال عرضی توپ برای سردار آزمون باعث شد این بازیکن دروازه را باز کند.

بعد از این گل روسیه که مالکیت بیشتری بر توپ و زمین داشت بر حملاتش افزود و سرمربی این تیم نیز چند تعویض انجام داد و مرکز میدان را در اختیار گرفت. این تغییرات در دقیقه ۷۴ جواد داد و دیمیتری پلوف دروازه بیرانوند را باز کرد.

در ادامه روسیه فشار زیادی برای رسیدن به گل برتری آورد اما نتوانست از دفاع خوب ایران عبور کند و این بازی در نهایت با تساوی یک به یک به پایان رسید.