تاج خطاب به بازیکنان تیم نوجوانان: هر چه خواستید سر آلمان آوردید!

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج که در گوا به سر می برد پس از بازی ایران مقابل آلمان در رختکن تیم‌ ملی حاضر شد و پیروزی با ارزش ۴ بر صفر مقابل را به اعضای تیم تبریک گفت.

وی عنوان کرد: در گذشته تیم های ملی ما مقابل آلمان بازی کرده اند اما هرگز چنین آلمان را در هم نکوبیده بودیم و اینچنین این تیم را متحمل شکست سنگین نکرده بودیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: شما با توانمندی و قدرت هر آنچه خواستید بر سر آلمان آوردید. رییس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد:امشب شب خوبی برای فوتبال ما رقم خورد. شبی که با تدابیر موثر کادر فنی و زحمت و غیرت بازیکنان شکل گرفت.

مهدی تاج ادامه داد: به طور حتم فدراسیون فوتبال پاداش ویژه ای برای صعود ایران از مرحله گروهی در نظر خواهد گرفت. شما امشب هر کاری خواستید با آلمان کردید اما از امشب باید همه حواستان را به آینده و تداوم اقتدارتان معطوف کنید.

تاج افزود: در شبی که آلمان اینچنین در هم شکسته شد اتفاق مهمی هم در این تیم دیده شد. آن زمان که تیم آلمان ۴ بر صفر عقب بود وقتی بازیکنی از این تیم تعویض شد با تک تک نفرات روی نیمکت دست می داد و این،به نظرم‌موضوع بسیار مهمی بود.