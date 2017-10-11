تیم کاملی از اول فصل نداشتم/ از هواداران عذرخواهی می کنم

رسول خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از شکست دیروز تیمش برابر برق شیراز اظهار کرد: از همه هواداران، مالک محترم و همه مجموعه باشگاه بخاطر باخت برابر برق شیراز عذرخواهی میکنم. با اینکه شش بازیکن مصدوم و غایب داشتیم اما با این حال بابت این نتیجه بد شرمنده هواداران شدیم و شخصا مسئولیت این باخت را به گردن میگیرم.

وی ادامه داد: متاسفانه امسال از اول فصل حتی یک بار هم با تیم کامل برابر حریفان بازی نکرده ایم و هر بازی چند مصدوم داشتیم. دیروز هم برابر برق شیراز شش بازیکن مصدوم داشتیم. شما ببینید که بعضی تیمها حتی با یک بازیکن غایب، سیستم و تاکتیکشان به هم می خورد. ما این همه بازیکن غایب داریم که واقعا کار را برای ما سخت کرده است.

سرمربی بازیکن ساز تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تصمیمات کارساز و اصلاح کننده باشگاه، عنوان کرد: به شخصه با آقای مهندس زنوزی صحبت کردم و با آقای مهندس حاجی زاده هم در مورد مسائلی صحبت خواهم کرد. فعلا فقط این را بگویم که هواداران نگران نباشند چراکه باشگاه تصمیمات خوبی اتخاذ خواهد کرد.

وی افزود: به هواداران می گویم که رسول خطیبی مهم نیست و مهم، تیم ماشین سازی است که همه باید برای موفقیت و ادامه فعالیت سرافرازانه آن تلاش کنیم.

گفتنی است تیم فوتبال ماشین سازی تبریز دیروز در هفته هشتم لیگ دسته اول باشگاه های کشور برابر تیم یکدست برق جدید شیراز یک بر صفر باخت. ماشین سازی در غیاب شش بازیکن اصلی خود به مصاف حریف خود رفته بود.