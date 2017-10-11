مهمترین هدفم توسعه همه جانبه گلستان است

سید مناف هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال پایدار را از برنامه های خود برای توسعه همه جانبه گلستان اعلام و اظهار کرد: برای توسعه و ایجاد شغل باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت کرد.

وی با تاکید بر این که حمایت از تولید و سرمایه گذاری باعث اشتغال پایدار می شود، این اقدام را فرصتی برای کاهش مشکلات اقتصاد گلستان و ارتقاء جایگاه درآمدی استان در کشور دانست و گفت: از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف مانند گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن به صورت ویژه حمایت می شود.

استاندار گلستان داشتن برنامه اجرایی برای توسعه را ضروری دانست و افزود: برنامه توسعه ای در ابعاد 6 ماهه و بلند مدت ارائه می شود.

هاشمی حمایت و همراهی همه بخش های استان را برای حرکت به سمت توسعه ضروری دانست و ضمن انتقاد از وضعیت زیرساخت های سرمایه گذاری در گلستان تصریح کرد: در گام نخست تلاش می کنیم زیرساخت ها و شرایط را برای ورود سرمایه گذاران فراهم کنیم تا گلستان به عنوان مقصد سفر گردشگران و مسافران تبدیل شود.

وی با تاکید مجدد بر اینکه باید از همه ظرفیت ها و همه گروه ها در جهت توسعه گلستان بهره ببریم، گفت: برای تحقق این مهم نگاه و رویکرد اعتدالی خواهیم داشت و تلاش می کنیم اهل سنت و اقوام و همچنین گروه های مختلف را در این حوزه پای کار بیاوریم.

وی با بیان اینکه در حوزه توسعه گلستان همچنین باید به توسعه صنایع تبدیلی کوچک و بزرگ به ویژه بخش کشاورزی توجه داشته باشیم، تاکید کرد: در تحقق اهداف توسعه ای در گلستان بنگاه های کوچک در شهرها و روستاها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و تلاش می کنیم با رایزنی بخش خصوصی و بانک ها با پرداخت تسهیلات این حوزه را تقویت کنیم.

هاشمی متذکر شد: طبق تاکید و توصیه رئیس جمهور در هیئت دولت نگاه ملی و وحدت مهم ترین مسئله در استان گلستان است که امیدواریم با حمایت همه گروه ها این مهم را محقق کرده و توسعه گلستان را رقم بزنیم.