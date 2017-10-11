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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۳

استاندار جدید گلستان در گفتگو با مهر:

مهمترین هدفم توسعه همه جانبه گلستان است

مهمترین هدفم توسعه همه جانبه گلستان است

گرگان- استاندار جدید گلستان با بیان این که از تمام ظرفیت ها برای توسعه گلستان بهره خواهد گرفت مهمترین هدف خود را هم توسعه همه جانبه استان معرفی کرد.

سید مناف هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال پایدار را از برنامه های خود برای توسعه همه جانبه گلستان اعلام و اظهار کرد: برای توسعه و ایجاد شغل باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت کرد.

وی با تاکید بر این که حمایت از تولید و سرمایه گذاری باعث اشتغال پایدار می شود، این اقدام را فرصتی برای کاهش مشکلات اقتصاد گلستان و ارتقاء جایگاه درآمدی استان در کشور دانست و گفت: از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف مانند گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن به صورت ویژه حمایت می شود.

استاندار گلستان داشتن برنامه اجرایی برای توسعه را ضروری دانست و افزود: برنامه توسعه ای در ابعاد 6 ماهه و بلند مدت ارائه می شود.

هاشمی حمایت و همراهی همه بخش های استان را برای حرکت به سمت توسعه ضروری دانست و ضمن انتقاد از وضعیت زیرساخت های سرمایه گذاری در گلستان تصریح کرد: در گام نخست تلاش می کنیم زیرساخت ها و شرایط را برای ورود سرمایه گذاران فراهم کنیم تا گلستان به عنوان مقصد سفر گردشگران و مسافران تبدیل شود.

وی با تاکید مجدد بر اینکه باید از همه ظرفیت ها و همه گروه ها در جهت توسعه گلستان بهره ببریم، گفت: برای تحقق این مهم نگاه و رویکرد اعتدالی خواهیم داشت و تلاش می کنیم  اهل سنت و اقوام و همچنین گروه های مختلف را در این حوزه پای کار بیاوریم.

وی با بیان اینکه در حوزه توسعه گلستان همچنین باید به توسعه صنایع تبدیلی کوچک و بزرگ به ویژه بخش کشاورزی توجه داشته باشیم، تاکید کرد: در تحقق اهداف توسعه ای در گلستان بنگاه های کوچک در شهرها و روستاها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و تلاش می کنیم با رایزنی بخش خصوصی و بانک ها با پرداخت تسهیلات این حوزه را تقویت کنیم.

هاشمی متذکر شد: طبق تاکید و توصیه رئیس جمهور در هیئت دولت نگاه ملی و وحدت مهم ترین مسئله در استان گلستان است که امیدواریم با حمایت همه گروه ها این مهم را محقق کرده و توسعه گلستان را رقم بزنیم.

کد مطلب 4111633

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