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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

پس از ارزیابی ۱۱۵ رسانه؛

۴۷ رسانه به مرحله دوم داوری جایزه درست‌نویسی مطبوعات راه یافتند

۴۷ رسانه به مرحله دوم داوری جایزه درست‌نویسی مطبوعات راه یافتند

داوری مرحله اول جایزه درست نویسی مطبوعات پایان یافت و پس از ارزیابی ۱۱۵ رسانه، یک‌سوم نشریات با رتبه بالا به دور دوم راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، داوری این مرحله را ۳۰ نفر از ویراستاران فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام دادند و هر رسانه را دو داور به‌صورت جداگانه بررسی و معدل‌گیری کردند.

بر اساس این گزارش، اکنون کار داوری مرحله دوم آغاز شده است و ۴۷ رسانه راه‌یافته به مرحله دوم را چهار داور از فرهنگستان داوری می‌کنند. اسامی رسانه‌های راه‌یافته به مرحله دوم عبارت‌اند از:

روزنامه‌های سراسری: همشهری، قدس، کیهان، فرهیختگان، ایران، آفتاب یزد، ستاره صبح، شرق، اطلاعات، شهروند

روزنامه‌های استانی: خبر جنوب، اصفهان امروز، پیام عسلویه، امروز خراسان جنوبی

روزنامه‌های ورزشی: خبر ورزشی، ایران ورزشی، گل

خبرگزاری‌های تخصصی: بین‌المللی قرآن (ایکنا)، تقریب، دفاع مقدس، علم و فرهنگ

خبرگزاری‌های عمومی: مهر، دانشجویان ایران (ایسنا)، کار ایران (ایلنا)، خبرآنلاین، تسنیم

پایگاه‌های خبری: دیار میرزا، ۵۹۸، اقتصادآنلاین، شفقنا، افکار نیوز، عقیق، تین‌نیوز، جماران، تابناک، انتخاب

نشریات فرهنگی ـ اجتماعی: دنیای قلم، زنان امروز، کرگدن، سرمشق، ‌جامعه پویا

نشریات مروّج علم برای عموم: شهر کتاب، صبح زندگی، ارتقای سلامت، ماشین، ‌نگاه نو

کد مطلب 4114605

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