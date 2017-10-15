به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، داوری این مرحله را ۳۰ نفر از ویراستاران فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام دادند و هر رسانه را دو داور بهصورت جداگانه بررسی و معدلگیری کردند.
بر اساس این گزارش، اکنون کار داوری مرحله دوم آغاز شده است و ۴۷ رسانه راهیافته به مرحله دوم را چهار داور از فرهنگستان داوری میکنند. اسامی رسانههای راهیافته به مرحله دوم عبارتاند از:
روزنامههای سراسری: همشهری، قدس، کیهان، فرهیختگان، ایران، آفتاب یزد، ستاره صبح، شرق، اطلاعات، شهروند
روزنامههای استانی: خبر جنوب، اصفهان امروز، پیام عسلویه، امروز خراسان جنوبی
روزنامههای ورزشی: خبر ورزشی، ایران ورزشی، گل
خبرگزاریهای تخصصی: بینالمللی قرآن (ایکنا)، تقریب، دفاع مقدس، علم و فرهنگ
خبرگزاریهای عمومی: مهر، دانشجویان ایران (ایسنا)، کار ایران (ایلنا)، خبرآنلاین، تسنیم
پایگاههای خبری: دیار میرزا، ۵۹۸، اقتصادآنلاین، شفقنا، افکار نیوز، عقیق، تیننیوز، جماران، تابناک، انتخاب
نشریات فرهنگی ـ اجتماعی: دنیای قلم، زنان امروز، کرگدن، سرمشق، جامعه پویا
نشریات مروّج علم برای عموم: شهر کتاب، صبح زندگی، ارتقای سلامت، ماشین، نگاه نو
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