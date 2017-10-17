سخنان ترامپ سرشار از ناتوانی و شکست بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاحیه دوره‌های آموزشی در دانشگاه دریایی امام خامنه‌ای در زیباکنار اظهار داشت: امام خمینی(ره) با الهام از سرور و سالار شهیدان، روح شهادت، فداکاری و عاشورایی بودن را در پیکر ایرانیان جاری و زنجیر اسارت را از دست و پای مسلمانان باز کرد.

وی با اشاره به اینکه امام راحل به تمام افراد آموخت که عزت، سربلندی، آزادگی، کرامت، شرافت و اقتدار تنها در پرتو اسلام برای ما به‌دست می‌آید، گفت: رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) پس از ارتحال امام خمینی(ره) در دوره‌های مختلف، پیچیده‌ترین فتنه‌ها و توطئه‌ها را خنثی کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان اینکه جامعه اسلامی تاریخ فشرده و کوتاه، اما سخت و پرفرازو نشیبی را در ۴ دهه اخیر پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: ایرانی که امروز دیده می‌شود ایرانی با منزلت و موقعیتی رفیع در عالم است.

وی با بیان اینکه امروز در دستگاه موقعیت‌یاب سیاسی جهان، نظام جمهوری اسلامی به موقعیت جهانی دست یافته و ایران در طول هزاران سال تاریخ سیاسی در چنین موقعیتی نبود گفت: تمام جهان برای چند دهه بسیج شدند که از تبدیل انقلاب اسلامی به نظام و از تبدیل شدن نظام اسلامی ایران به یک قطب قدرت جلوگیری کنند.

سردار سلامی افزود: برای جهان مدرن قابل قبول نبود که اسلام تشکیل حاکمیت دهد، تولید قدرت کند و در مسیر ایجاد نظم این چنین مقاومت کند، الگویی جهان پسند برای مسلمانان باشد، دل مسلمانان را بیدار کند و آن‌ها را با عناصر دینی خود آشنا کند، فرهنگ جهاد را این چنین به رویا و آرزویی بزرگ در ذهن و قلب جوانان تبدیل کند و این رویدادها کافی است که سیمای قدرت و سیاست در جهان تغییر یابد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جوانان ایران رایحه دل انگیز شور و شوق اسلامی را در وجود انسان می‌افکنند و این جوانان ادامه نسلی هستند که در مقابل قدرت‌ها ایستادند، خاطرنشان کرد: شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا به‌عنوان حجت‌های بزرگ، اسناد ثبات قدم و ایستادگی در برابر دشمن در جامعه هستند.

وی افزود: آنچه ما را بر دشمنان بزرگ غلبه می‌دهد و از آبرو و شرف امت اسلامی دفاع می‌کند، هویت دینی و منطق قرآنی و روح عاشورایی است و شما دانشجویان دانشگاه امام خامنه‌ای کسانی هستید که برگزیده شدید تا وارث روح فداکاری، صبر، تحمل سختی‌ها و ایمان در میدان جهاد بوده و در این دانشگاه باید هویت حقیقی پاسداری را علاوه بر ارزش‌های حرفه‌ای در جوانان شکل دهید.

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه دانشجویان پاسدار باید ارزش‌های ایجاد شده و آفریده شده توسط نسل اول سپاهیان در دوران دفاع مقدس را با سرشت و گوهر وجود خود عجین کنند، گفت: وجود دانشجویان دانشگاه امام خامنه‌ای امیدبخش است و این‌ها جوانان روییده شده از نسل اول انقلاب هستند و شکوفه‌های نسل اول در وجود چنین جوانان با اراده و با ایمانی به ثمر نشسته است.

سردار سلامی با بیان اینکه نیروی دریایی سپاه در متن جنگ متولد شد و این استثنایی‌ترین تولد یک نیرو و نشان از افق اندیشه امام راحل دارد، افزود: امام خمینی (ره) پیش‌بینی کرده بودند که دامنه‌ جنگ از خشکی به خلیج فارس وسعت می‌یابد و با ابتکار ایشان نیروی دریایی سپاه در حین عملیات در دریاها ظهور پیدا کرد و این یک افتخار بزرگ است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درباره نیروی دریایی سپاه که "این نیرو از همان ابتدا با فرمان امام و بر اساس تقوای الهی زاده شد" اعلام داشت: نیروی دریایی سپاه در همان ابتدا با بزرگترین قدرت دریایی تاریخ بشر روبه‌رو شد و دشمن را در میدان عمل ناکام و شکست خورده کرد و این پیروزی در مقیاس باورهای جهان نمی‌گنجید.

وی افزود: آمریکایی‌ها مدیریت جنگ را در جهان به عهده گرفته بودند و برای قدرت‌ها در جنگ‌های مختلف تعیین تکلیف می‌کردند و به اعراب در دوران دفاع مقدس کمک اقتصادی کردند و خود مدیریت سیاسی جنگ را بر عهده داشتند.

سردار سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: از ۱۳۶۴ به بعد آمریکایی‌ها از سطح مدیریت بر سطح عملیاتی در جنگ وارد شدند و علاوه بر کمک‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی، خود جبهه‌ای در خلیج فارس ایجاد کردند و وارد عمل شدند.

سردار سلامی با بیان اینکه هدف دشمنان از حضور در خلیج فارس قطع ارتباط جمهوری اسلامی با جهان و بستن دروازه صادرات نفت بود بیان داشت: امام راحل فرمول راهبردی دفاع همه جانبه را اعلام کرده و نیروی هوایی و دریایی و زمینی سپاه را شکل دادند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس ایران در تحریم کامل تجهیزات بود و حتی کشتی حامل سیم خارداری که به ایران می‌آمد در ترکیه توقیف شد خاطرنشان کرد: نیروی دریایی سپاه با ابتدایی‌ترین شناورها و سلاح‌ها شکل گرفت و قوت، صلابت و شکوه پاسداران، ایمان ضعف‌ها را جبران کرد و دشمن در توطئه جهانی خود ناکام شد.

وی افزود: تفکر انقلابی هیچ چیز را غیرممکن نمی‌داند، غلبه بر هر دشمنی را ممکن و آسان می‌داند و این برگرفته از تجربیات مسلمانان از تحقق وعده‌های الهی است، پاسداران به آیه‌های قرآن ایمان دارند و خداوند وعده‌های خود را در میدان‌های واقعی ظهور داده است و حرف‌های ما پژواک اعتماد به وعده‌های الهی است.

سردار سلامی با اشاره به اینکه در دیدگاه الهی غلبه بر حسب کمیت نیست و معیار الهی موازنه کمی را بر هم می‌زند اعلام کرد: گوهر ایمان و صبر عامل پیروزی است و تا زمانی که پاسداران مومن هستند پیروز می‌شوند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس بیان کرد: این مقیاس شجاعت سیاسی نظام بود که از قدرت و شجاعت روحی دریادلان پاسدار نشأت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه پاسداران نیروی دریایی سپاه در زمان دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس از ناوهای بزرگی که در نزدیکی آن‌ها تردد می‌کردند نترسیدند و دشمنان را دستگیر کردند، گفت: جهاد ادامه دارد و دشمنان ما با تجربه شده‌اند و اهدافشان پابرجاست.

جانشین فرمانده کل سپاه دریا را میدان درگیری جهانی و عرصه دفاع از انقلاب کشور در برابر قدرت های بزرگ خواند و اظهار داشت: در درگیری با دشمنان بزرگ، دریا صحنه اصلی است.

وی با اشاره به سخنان اخیر ترامپ درباره سپاه بیان داشت: در متن و سخن ترامپ که به ظاهر تهدیدآمیز است اعتراف به ظهور قدرتی مهارناپذیر وجود داشت؛ سخنان ترامپ سرشار از ناتوانی و شکست بود و بر خلاف گذشته رئیس جمهور جدید آمریکا از گزینه نظامی علیه ایران سخن نگفت زیرا قدرت ایران اعتبار دارد و دشمن اقتدار ایران را درک کرده و پذیرفته است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز ایران به قدرت بازدارندگی و اعتبار رسیده است، خاطرنشان کرد: سابقه نداشته است که رئیس جمهور آمریکا یک نیروی نظامی از کشورهای دیگر را مورد خطاب قرار دهد و خداوند سپاه را در اوج قرار داده است و سپاه محبوب دل مردم شده است.

وی با بیان اینکه امروزآحاد مردم و مسئولین از سپاه تمجید می‌کنند گفت: وقتی رئیس جمهور آمریکا حرفی می‌زد کسی جرأت سخن گفتن علیه آن را نداشت و امروز حتی صندوق بین المللی پول نیز با رئیس جمهور آمریکا همکاری نمی‌کند و صحنه جهان عوض شده است.

سردار سلامی ابراز داشت: جوانان ایران روح شهادت طلبی، جهاد و ایستادگی را زنده نگه داشتند و جوانان امروز بسیار بهتر از جوانان نسل اول انقلاب هستند و این در شخصیت شهید حججی دیده شد.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه شخصیت و عزت ربطی به جایگاه و درجه ندارد گفت: شهید حججی در ظاهر پاسداری عادی بود اما در دستگاه الهی او از همه بالاتر بود زیرا با تقوا و با اخلاص بود که ملت ایران تابوت او را در نگین مهر خود گرفتند و تا عرش خدا همیاری کردند و شهید حججی به همه آموخت که بزرگی به تقوا و اخلاص است.