به گزارش خبرنگار مهر، مایکل فلپس یکی از بزرگترین قهرمانانی است که دنیا تا به حال به خود دیده است. او پس از کسب هشت مدال طلا و ثبت هفت رکورد جهانی در المپیک ۲۰۰۸ پکن، به اسطوره ورزش شنا و الهام بخش میلیونها انسان تبدیل شد.
او مردی است که علیرغم کسب تمام این مدالها و شهرت، از همان ابتدا با موانع روحی، جسمی و احساسی رو به رو شده است. کتاب اخیر که از پروفروشترین کتابهای فهرست نیویورک تایمز بوده، راهنمایی برای به حقیقت پیوستن رویاهای اوست.
فلپس در این کتاب چگونگی رویارویی خود را با چالشها، رشد ذهنیت و رسیدن به موفقیت را نه تنها در رقابتهایش، بلکه در تمام جنبههای زندگی هم شرح میدهد. در مسیر بیان و ثبت این ناگفتهها، فلپس البته تنها نبوده و «آلن آبراهامسون»، نویسنده خبرهای ورزشی و کارشناس برجسته المپیک، روایتگر این فراز و فرودهاست.
فصل اول کتاب «مایکل فلپس بدون حد و مرز» با این عبارات آغاز میشود: تا فرا رسیدن المپیک و حین تمامی مسابقات انتخابی شنای المپیک ۲۰۰۸ ایالات متحده که در اوماهایِ نبراسکا، اواخر ماه ژوئن و اوایل ژوئیه برگزار میشد، رویای خاص و ویژهای داشتم؛ این رویا ۳:۰۷ بود.
این کتاب را فرناز تیمورازف به فارسی ترجمه کرده و انتشارات پندار تابان آن را در ۳۴۰ صفحه، شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با بهای ۲۵ هزار تومان منتشر و روانه بازار کرده است.
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