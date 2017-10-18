به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کسانی که کار فرهنگی را مدیریت می‌کنند باید خودشان مقررات فرهنگی را که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است را رعایت کنند.

فراهانی با اشاره به وضعیت فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: دانشجویان فعال فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فعالیت‌های فرهنگی و همراه با تساهل را در کنار یکدیگر دارند.

وی افزود: در جلسه مشترکی که با طیف‌های مختلف دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند داشتم متوجه شدم که این دانشجویان تا چه میزان همدیگر را درک می‌کنند و همگی با هدف مشترک فعالیت فرهنگی با تساهل مسائل و مشکلات را ریشه یابی کردند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به روش فرهنگ سازی توسط گروه‌های فرهنگی در دانشگاه گفت: کار فرهنگی و نهادینه کردن آن پیچیدگی‌هایی دارد و نیاز به تکنیک و روش دارد و از راه و مسیر خودش باید پیش رفت. ایمان مراتبی دارد و نمی‌شود توقع داشت که هر انسانی در یک مرتبه ایمانی مشخصی باشد. همینطور فرهنگ نیز مرتبه‌ای است و باید برای دانشجویانی که در سطوح مختلف فکری هستند برنامه‌ریزی کرد و در جذب آن‌ها تلاش کرد.

فراهانی به اهمیت برنامه ریزی در حوزه فرهنگی اشاره کرد و توضیح داد: شورای فرهنگی و اعضای این شورا باید شرایط را برای فعالیت دانشجویان و جذب دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی محیا کنند و در جذب دانشجویان با طیف‌های مختلف فرهنگی کمک کنند. شورا باید بر اساس قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری کند و در نظر داشته باشند که دانشگاه می‌تواند زمینه بروز استعدادهای بسیاری از دانشجویان در طیف‌های مختلف فکری را فراهم کند.

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر کاظم قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دکتر دستجردی معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه و جمعی از مسئولان و نمایندگان نهادهای دانشجویی و اعضای شورای فرهنگی این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست اعضای شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مسائلی از قبیل تلاش برای برنامه‌ریزی در خصوص فعالیت تشکل‌ها و کانون‌های فرهنگی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه‌ریزی برای جذب طیف‌های مختلف فکری در فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی، توجه بیشتر به مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه، توجه بیشتر شورای فرهنگی به دانشگاه به مسائل فرهنگی را مطرح و گزارشی از فعالیت‌های مختلف فرهنگی و آموزشی ارائه کردند.

در ادامه این جلسه چند درخواست دانشجویی برای تشکیل کانون‌های فرهنگی مطرح شد و دیدگاه‌ها و نظرات اعضای شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این خصوص مطرح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این جلسه خاطرنشان کرد: سفر تیم اعزامی و کار گروهی مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی و دانشجویی می‌تواند به حرکت رو به رشد دانشگاه در جنبه‌های مختلفی فرهنگی و دانشجویی کمک می‌کند.

وی افزود: اگر انتقادی وجود دارد باید با ریشه‌یابی معایب در جهت برطرف کردن آن‌ها قدم برداریم و معتقدم سیستم آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کار سنگینی را به عهده دارند و خوشبختانه وجود طرح تحول سلامت نیز توانسته در جهش سیستم درمانی کشور بسیار موثر باشد به این جهت امیدوارم که این طرح بتواند با قوت به کار خود ادامه دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: دانشجویان توجه کنند که این دوران دانشجویی دوران گذار است و در این دوران هدف اصلی درس خواندن است، از فرصت درس خواندن استفاده کنند و فعالیت دانشجویی باعث ایجاد جنب و جوش در دانشگاه می شود.

قائمی فعالیت فرهنگی در دانشگاه را در کنار تحصیل موجب ایجاد حرکت در دانشگاه دانست و گفت: دانشجویان توجه داشته باشند که دوران دانشجویی دوران گذار است و در این دوران باید به بهترین شکل از فرصت تحصیلی استفاده کنند و فراموش نکنند که هدف اصلی برای دانشجو تحصیل است و فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه می تواند در کنار تحصیل به ایجاد حرکت و جنب و جوش در محیط دانشگاه موثر باشد.

همچنین دکتر محمدرضا فراهانی در جمع دانشجویان فعال فرهنگی عضو شوراهای صنفی، نشریات دانشجویی، تشکل‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید کرد: باید فضا برای فعالیت کانون‌های مختلف فرهنگی فراهم شود و مسئولان دانشگاه باید این موضوع را برای دانشجویان تسهیل کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به نقش مهم و سازنده کانون‌های فرهنگی و اهمیت تنوع کانون‌ها در دانشگاه‌ها، گفت: مسئولان فرهنگی دانشگاه باید بر اساس قوانین با صدور مجوز و فعالیت کانون‌های فرهنگی و جذب حداکثری دانشجویان در اینگونه فعالیت‌های اقدام کنند و راه را برای فعالیت‌های هنری دانشجویان تسهیل کنند.

وی در خصوص فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، گفت: انجمن‌های علمی و دانشجویی می‌توانند در ترویج فرهنگ علم و افزایش دانش موثر باشند و همچنین این انجمن‌ها می‌توانند در برگزاری همایش‌ها برای معرفی پژوهش‌های دانشجویی قدم بردارند. بخشی دیگر از فعالیت‌های انجمن‌های علمی و دانشجویی کار پژوهشی است که بسیار اهمیت ویژه‌ای دارد. کشوری که بخواهد پیشرفت کند نیاز به تحقیقات دارد و انجمن‌های علمی در ترویج و توسعه و تحقیقات در کشور نقش موثری خواهند بود.

فراهانی با تأکید بر فعالیت‌های مجدانه فعالان فرهنگی، تصریح کرد: تسامح و تساهل در میان دانشجویان و تحمل تفکرات دیگران می‌تواند برای رسیدن به حق خودشان موثر باشد و فراموش نکنید در هر نژاد، مذهب و اندیشه سیاسی و هر مرتبه از ایمان در کشور ایران اسلامی هستیم و برای حفظ این کشور باید تلاش کنیم.

وی افزود: وجود دانشجویانی مانند شما می‌تواند باعث پیشرفت کشور شود و هرچه دانشجویان و جوانان دغدغه‌مندتری داشته باشیم کشور بهتری خواهیم داشت و برای رسیدن به حقوق خود باید تلاش کنیم و در کار خودمان اگر اخلاص داشته باشیم قطعا چندین برابر آن هزینه‌ای که کرده‌ایم دریافت می‌کنیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به نقش و اهمیت تشکل‌های دانشجویی گفت: تشکل‌های اسلامی دانشجویان نهادهای دانشجویی بسیار با سابقه و ریشه‌دار و دارای روحیه انقلابی هستند. دانشجویان با حضور در فعالیت‌های تشکیلاتی توانمندتر و چند بعدی تربیت می‌شوند.

فراهانی کرسی‌های آزاد اندیشی و برگزاری آن در دانشگاه را بسیار مهم دانست و گفت: شیوه نامه‌ای را برای برگزاری هرچه بهتر این کرسی‌ها تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ کرده‌ایم و کرسی‌های آزاد اندیشی می‌تواند با کمک تشکل‌های دانشجویی در جذب دانشجویان موثر باشد. حتما دانشجویان برای برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی پیش قدم شوند و از صاحب نظران مختلف نیز دعوت کنند. با توجه بر لزوم برگزاری سه کرسی آزاد اندیشی در هر ترم توسط دانشگاه، از این فرصت استفاده کنند و فضای مناسبی برای وحدت و تضارب آرا و اندیشه ورزی ایجاد کنند.

در ابتدای این جلسه امیر لله گانی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: برای تقویت ساختارهای موجود در معاونت فرهنگی تغییراتی را در چارت سازمانی اداره کل فرهنگی دادیم و در چارت فعلی اداره کانون‌های فرهنگی را ایجاد و اداره‌ای تحت عنوان انجمن‌های علمی تاسیس کردیم که بتوانیم فعالیت‌های این انجمن را تقویت کنیم. از دیگر سو حوزه تشکل‌ها و نشریات دانشجویی را با تفکیک ادارات مربوطه تقویت کردیم.

وی افزود: تغییر در چارت با هدف تقویت این نهادها در دانشگاه‌ها بوده است و امیدواریم که دانشجویان نیز در این مسیر ما را یاری دهند.

همکاری بیشتر مسئولان با انجمن‌های علمی دانشجویی، پرداختن به کار پژوهشی در انجمن‌های علمی، رعایت عدالت در اختصاص کار دانشجویی، تخصیص بودجه برای نیازمندان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تبدیل کانون‌های قرآن و عترت به تشکل قرآنی، تخصیص بودجه مناسب برای کانون های فرهنگی از جمله مسائل مطرح شده از سوی دانشجویان فعال این دانشگاه بود.

سازمان‌دهی و اضافه شدن روخوانی قرآن به دروس دانشگاهی، اهمیت دادن به فعالیت‌های فرهنگی کانون های فرهنگی و تسهیل برای دریافت مجوز کانون‌های فرهنگی، درگیری دانشجویان فعال فرهنگی با بروکراسی اداری، عدم تسلط برخی مسئولان بر آیین‌نامه‌ها، عدم آشنایی برخی کارشناسان با مسائل فرهنگی،ایجاد فضای امن برای فعال در نشریات دانشجویی، کاهش هزینه‌های خوابگاهی از دیگر مسائل مطرح شده از سوی دانشجویان فعال این دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.