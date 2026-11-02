به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سالاری‌فر پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: دانشگاه بیرجند با برخورداری از ظرفیت گسترده تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی، توانسته است جایگاه قابل‌توجهی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور به دست آورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با اشاره به ظرفیت تشکل‌های دانشجویی دانشگاه بیرجند، افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۹۸ نفر در مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فعالیت دارند و این دانشگاه دارای ۱۲۳ تشکل دانشجویی، ۵۵ انجمن علمی دانشجویی، ۲۲ کانون فرهنگی و هنری، ۴۶ نشریه دانشجویی و دو تشکل اسلامی است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته یک‌هزار و ۳۵۳ فعالیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی اجرا شده است، تصریح کرد: دانشگاه بیرجند از نظر تعداد انجمن‌های علمی نسبت به جمعیت دانشجویی رتبه شانزدهم دانشگاه‌های کشور را دارد و از نظر تعداد استادان مشاور انجمن‌های علمی متناسب با جمعیت دانشجویی نیز رتبه نخست را کسب کرده است.

سالاری‌فر با اشاره به تداوم برنامه‌های گفت‌وگومحور در دانشگاه بیرجند گفت: طرح «میز گفت‌وگو» با محوریت دانشگاه بیرجند در میدان مادر، اکنون بیش از ۲۰۰ شب است که به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و در این برنامه هر شب موضوعات تخصصی مرتبط با مسائل جنگ و دوران پس از جنگ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند همچنین به برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی و میلاد حضرت زینب(س) اشاره کرد و گفت: این مراسم در سالن امید دانشگاه برگزار شد و بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ دانشجو در آن حضور داشتند.

وی ادامه داد: آیین فارغ‌التحصیلی دانشجویان بین‌المللی دانشگاه بیرجند نیز روز یکشنبه سوم آبان‌ماه با حضور دانشجویان بین‌المللی، نمایندگان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و کنسول کشور افغانستان از مشهد مقدس برگزار شد که از برنامه‌های باشکوه دانشگاه در این حوزه بود.

سالاری‌فر با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردها و محصولات دانشجویی در دانشگاه بیرجند بیان کرد: این نمایشگاه از روز شنبه در سالن امید آغاز شده و فردا، سه‌شنبه، آخرین روز فعالیت آن خواهد بود.

وی ساعت بازدید از این نمایشگاه را از ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۱۹ اعلام کرد و افزود: عموم مردم می‌توانند از محصولات و دستاوردهای دانشجویان در این نمایشگاه بازدید کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با اشاره به برنامه‌های جانبی روز پایانی نمایشگاه گفت: فردا جشنواره غذای محلی خراسان جنوبی و همچنین غذاهای بومی و محلی اقوام مختلفی که دانشجویان دانشگاه بیرجند به آن تعلق دارند، برگزار خواهد شد.

سالاری‌فر با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دانشگاه و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: دانشگاه بیرجند آمادگی دارد در مناسبت‌ها و برنامه‌های مختلف، زمینه حضور خبرنگاران و انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

وی گفت: امیدواریم با تکیه بر ظرفیت علمی دانشگاه و همراهی رسانه‌ها، زمینه تقویت مطالبه‌گری اجتماعی و پیگیری مسائل و نیازهای استان در مسیر توسعه خراسان جنوبی فراهم شود.